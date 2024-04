× Die schönsten Reiseziele für einen Urlaub im Juni

Sonne, Strand und Meer - der erste Sommermonat des Jahres bietet ideale Voraussetzungen für einen Urlaub außerhalb der Hochsaison. Wir verraten vier Top-Ziele für den perfekten Start in die Sommersaison.

Im Juni müssen wir für einen Traumurlaub gar nicht allzu weit reisen. Das Mittelmeer hat im Juni bereits Badetemperatur, die Luft in den Bergen ist noch kühl genug um wandern zu gehen und Städte lassen sich außerhalb glühender Hitze und Touristenmassen erkunden.

Ob Stadt, See oder Fernreise: Wir verraten die vier schönsten Reiseziele im Juni:

Städtetrip nach Barcelona

Barcelona ist die perfekte Stadt für einen Kurztrip im Juni, denn hier müssen Sie sich erst gar nicht zwischen Städte- und Strandurlaub entscheiden. Die pulsierenden Straßen, beeindruckende Architektur und das Mittelmeer vor den Toren der Stadt sind nur wenige Gründe, die einen Trip nach Barcelona im Juni einzigartig machen. Im Juni finden in Barcelona zahlreiche kulturelle Veranstaltungen statt, darunter das berühmte Sónar-Festival für elektronische Musik. Die Höchsttemperaturen liegen im Durchschnitt bei 25°C bis 28°C. Das Meer ist im Juni mit 20°C bis 22°C bereits warm genug, um darin zu baden.

Seeurlaub am Gardasee

Der Gardasee bietet die perfekten Bedingungen für einen Urlaub im Juni. Der warme Monat eignet sich ideal für die Erkundung der umliegenden Natur. Der Monte Baldo ist ein besonders beliebtes Ziel für Wanderungen und bietet spektakuläre Ausblicke über den See und die Dolomiten. Die Temperaturen am Gardasee liegen im Juni zwischen 25°C und 30°C und sind somit ideal für Outdoor-Aktivitäten, oder um am Seeufer zu entspannen. Das Seewasser erwärmt sich im Juni auf mindestens 20°C.

Aktivurlaub in Cornwall

Sie wollen England mal anders entdecken? Cornwall im Süden Englands überzeugt mit dramatischen Klippen, beeindruckender Natur und verlassenen Sandstränden. Der Juni mit seinem milden Wetter (Temperaturen zwischen 15°C und 20°C) ist perfekt um der drohenden Hitze der kommenden Sommermonate zu entfliehen. Zudem ist der Monat eine beliebte Zeit zum Wandern, Sightseeing und um die Füße in das frische Meerwasser zu tauchen.

Fernreise nach Bali

Für diejenigen, die es in die Ferne zieht, ist Bali das perfekte Reiseziel im Juni. Ob Sightseeing und Kultur, Backpacking oder Strandurlaub: Bali hat im Juni viel zu bieten. Die traumhafte indonesische Insel punktet mit idyllischen Traumstränden, mystischen Tempel und malerischen Reisfelder. Der Juni liegt mitten in der Trockenzeit und ist warm und sonnig. Das Meer hat mit rund 26 °C die ideale Badewannen-Temperatur.