× Design-Metropole Barcelona

Die Hauptstadt Kataloniens ist mit schicken Hotels, und Bars Europas Top-Destination für Design-Fans.

Es gibt viele gute Gründe, nach Barcelona zu reisen. Die katalanische Lebensfreude, die Traumlage am Mittelmeer und die angenehmen Temperaturen sind zwar auch schön, noch viel verlockender ist aber das abwechslungsreiche kulturelle Angebot mit dem weltberühmten Park Güell, dem Museum Fundació Joan Miró und dem Museu Picasso oder architektonischen Sehenswürdigkeiten wie dem Torre Agbar oder dem historischen gotischen Viertel.

Kaum eine Stadt verbindet Kultur und Design in solcher Perfektion wie Barcelona. Hier treffen sich an allen Ecken Vergangenheit und Zukunft, Tradition und Moderne. Das zeigt sich auch in den Hotels der Metropole. In dem Zentrum am Meer findet sich eine unglaubliche Vielfalt an außergewöhnlichen Design- und Boutiquehotels. Allen voran das segelförmige W Hotel mit 27 Stockwerken, das im berühmten Küstenviertel La Barceloneta, gleich neben dem Strand, liegt. Die avantgardistisch gestalteten Zimmer gibt es wahlweise mit Blick auf das Meer oder die Stadt. Neben erstklassigem Service erwarten die Gäste des W Barcelona auch eine Rooftopbar, ein Spabereich, Strandzugang und Gourmetküche.

Ein Haus mit Charakter und Vergangenheit ist das Hotel The Serras im gotischen Viertel der Stadt, das einst das erste Studio des damals 15-jährigen Pablo Picasso beherbergt hat. Heute ist es ein Fünf-Sterne-Hotel, dessen Architektur von vergangenen Zeiten zeugt, das aber gleichzeitig modern und luxuriös ausgestattet ist. Auf diese Fusion von Altem und Neuen setzt auch das Hotel Antiga Casa Buenavista, das sein Zuhause in einem ehemaligen Lagerhaus aus dem 19. Jahrhundert gefunden hat. Nachteulen kommen in Barcelona garantiert auf ihre Kosten. Nach einem Dinner in einem der zahlreichen Gourmetrestaurants laden viele stylische Bars und Clubs dazu ein, sich durch die Stadt treiben zu lassen und die Lebenslust aufzusaugen.

© Hotel The Serras ×

© Hotel The Serras ×

Hotel The Serras: Gothisches Viertel

Das Hotel in einem 1846 von Daniel Molina erbauten Gebäude beherbergte das erste Atelier des jungen Pablo Picasso. Designerin Eva Martinez hat ihm ein modernes Gesicht mit katalanischen Elementen verpasst.

serrashotel.com

© W Hotel ×

© W Hotel ×

W Hotel: Klassiker am Strand

Das segelförmige Luxushotel im Küstenviertel La Barceloneta ist schon von Weitem zu sehen. Die hellen Suiten sind im avantgardistischen Stil eingerichtet und und bieten einen tollen Blick. Ein Plus sind auch der Strand­zugang mit eigenem Club.

marriott.com

© El Nacional ×

© El Nacional ×

Restaurant El Nacional: Passeig de Gracia

Das Lokal in einem alten Lagerhaus wurde von Lázaro Rosa-Violán eingerichtet und ist – gleich einer kulinarischen Reise – in mehrere Bereiche gegliedert. elnacionalbcn.com

© Casa Buenavista ×

© Casa Buenavista ×

Casa Buenavista: Ciutat Vella

Das zentral gelegene Boutiquehotel Antiga Casa Buenavista begeistert mit der typischen katalanischen Architektur und zeitgenössischer Einrichtung. hotelcasabuenavista.com