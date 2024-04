Mehr Ferien mit wenig Urlaubstagen: So nutzen Sie die Fenstertage im Mai optimal

Im Mai erwarten uns viele großartige Feiertage, die glücklicherweise größtenteils auf Wochentage fallen und uns somit viele lange Wochenenden bescheren. Wir verraten, wie wir die Brückentage optimal nutzen, um den meisten Urlaub rauszuholen!

Der Wonnemonat Mai läutet den Sommer ein. Die Tage werden länger, die Temperaturen werden wärmer und zahlreiche Feiertage laden zum Entspannen ein. Laut einer aktuellen Umfrage des Online-Reiseportals Urlaubspiraten planen 60 Prozent eine Reise über die Fenstertage im Mai. Daher haben wir die besten Tipps zusammengestellt, wie die Feiertage im Mai optimal für Kurztrips und unvergessliche Urlaubserlebnisse genutzt werden können.

Staatsfeiertag am 1. Mai: 9 Tage Urlaub mit nur 4 Urlaubstagen

Venedig © Getty Images ×

Vom 27. April bis 5. Mai kann man mit nur vier Urlaubstagen neun freie Tage am Stück genießen. Ob Städtetrip oder Badeurlaub – die Möglichkeiten, die Seele baumeln zu lassen, sind schier endlos.

Wer aufgrund des AUA-Streik-Chaos lieber mit dem Zug statt dem Flieger verreist, könnte eine Reise mit dem Nachtzug planen. Mit der ÖBB kann man seit vergangenen Dezember 3x wöchentlich über Nacht von Berlin nach Paris reisen oder von München aus die italienische Riviera und die malerischen Dörfer der Cinque Terre erkunden. In Venedig ist man ab Wien in 9 Stunden, bis nach La Spezia sind es etwa 15 Stunden Fahrt.

Christi Himmelfahrt am 9. Mai: Langes Wochenende für mehr Energie im Alltag

Split © Getty Images ×

Wer am 10. Mai einen Urlaubstag einplant, hat dank Christi Himmelfahrt vom 9. bis zum 12. Mai die Chance, ein langes Wochenende zu genießen. Für einen Spontantrip über Christi Himmelfahrt eignet sich ein Roadtrip durch Österreich oder eine Autoreise in eines unserer Nachbarländer, zum Beispiel nach Kroatien.

Pfingsten am 20. Mai: 9 Tage Urlaub mit nur 4 Urlaubstagen

Ibiza © Getty Images ×

Pfingsten findet in diesem Jahr am 19. und 20. Mai statt. Mit 4 eingesetzten Urlaubstagen hat man 9 Tage frei. Pfingsten liegt also ideal, um den Sommer mit einer kurzen Reise zu beginnen. Sonne tanken kann man zum Beispiel auf den Balearen. Ibiza oder Mallorca sind über Pfingsten absolute Traumziele - die Temperaturen sind mild und die Inseln sind noch nicht so überfüllt wie in der Hochsaison. Ryanair bietet im Mai bereits mehrere Direktflüge die Woche an.

Fronleichnam am 30. Mai: 4 Tage Urlaub mit einem Urlaubstag

Salzkammergut © Getty Images ×

Warum sollte man unbedingt weit verreisen, wenn man hierzulande ebenso traumhaft schöne Orte finden kann? Ende Mai verspricht auch Österreich eine Garantie für Sommerwetter. Ein langes Wochenende am See bietet sich vom 30. Mai bis 2. Juni optimal an. Bis dahin sollte das Wasser auch schon angenehm warm sein.