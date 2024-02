Von einem kostenlosen Upgrade von der unbequemen Economy Class in die komfortable Business Class träumen viele. Zum Glück gibt es ein paar Tricks, wie das tatsächlich möglich ist.

Ausreichend Beinfreiheit, exklusive Mahlzeiten und zuvorkommender Service. Die Business Class hat so einige Vorzüge, die sich allerdings nur wenige leisten wollen oder können. Deshalb hoffen viele, dass sie eines Tages in den Genuss eines kostenfreien Upgrades kommen. Ab und zu kann es nämlich vorkommen, dass Passagiere in die höhere Klasse gebucht werden. Mit diesen einfachen Tricks können Sie ihre Chancen auf ein kostenloses Upgrade steigern.

Alleinreisende haben einen Vorteil

Gute Chancen auf ein Upgrade haben vor allem Einzelpersonen, die nicht mit Familie oder Freunden reisen. Denn wer alleine reist, ist flexibler. Ein einzelner Passagier kann viel leichter umgesetzt werden, da für Mitreisende nicht ebenfalls ein Platz gesucht werden muss.

Die richtige Kleidung

Wenn Sie auf ein Upgrade hoffen, schadet es nicht angemessen gekleidet zu sein. Männer tragen am besten Hemd, Stoffhose und Sakko, Frauen Bluse, Blazer und ein dezentes Make-up.

Später Check-In erhöht Chancen

Auch auf das Timing kommt es an. Hat man einen überlasteten Linienflug gebucht, kann es einen Versuch wert sein etwas später einzuchecken als üblicherweise. Auf diese Weise erhält man womöglich einen freien Platz in der Business Class, sofern dieser vorhanden ist.

Vielfliegerprogramm nutzen

Loyale Kunden, die häufiger mit der Airline reisen und einen entsprechenden Bronze-, Silber- oder Gold-Status haben, kommen eher für ein Upgrade in Frage. Es lohnt sich also allemal am Meilenprogrammen teilzunehmen.

Besondere Anlässe

Geburtstagskinder und Verliebte gehen vor. Sie fliegen in die Flitterwochen oder haben Geburtstag? Dann erwähnen Sie das ruhig beim Check-In. Oftmals werden solch besondere Ereignisse berücksichtigt und Sie erhalten ein kostenloses Upgrade. Denn davon können auch die Airlines profitieren: Sind die Kunden zufrieden, wählen sie beim nächsten Mal wieder die Fluggesellschaft, eine klassische Win-win-Situation!

Freundlichkeit

Wer stets freundlich ist und lächelt hat definitiv größere Chancen auf ein Upgrade. Manchmal haben die Mitarbeiter am Check-in-Schalter die Möglichkeit, einzelne Passagiere upzugraden und wer positiv auffällt, wird natürlich bevorzugt.

So wahrscheinlich ist ein Upgrade im Flugzeug

Diese Tipps sind natürlich keine Garantie für ein Upgrade. Tatsächlich braucht man ziemlich viel Glück, um den Sprung in die nächste Klasse dank eines kostenlosen Upgrades zu schaffen.

Wer es also unbedingt in die Business Class schaffen will, dem bleibt wohl oder übel nichts anderes übrig, als den kostenpflichtigen Weg zu wählen. Gut zu wissen: Bei bestimmten Airlines hat man unter anderem die Möglichkeit, mit einem frei wählbaren Betrag auf die Upgrades zu bieten. Je nach Auslastung bieten Airlines Passagieren am Check-in-Schalter oder am Gate proaktiv ein preiswertes Angebot für ein „Last-Minute-Upgrade“ an.