Mit diesen Tricks bekommen Sie ein Zimmer-Upgrade im Hotel

Einmal im Leben eine Suite mit Kingsize-Bett, Whirlpool und traumhaften Meerblick. Das muss nicht länger ein Traum bleiben, denn ein kostenloses Upgrade macht’s möglich. Wir verraten die besten Tricks, wie Sie bei ihrer nächsten Reise luxuriös nächtigen.

Hinterhof-Aussicht bezahlen und Meerblick bekommen, ohne dafür tief ins Portemonnaie greifen zu müssen – das ist das Ziel vieler Urlauberinnen und Urlauber. Mit diesen einfachen Tricks können Sie ihre Chancen auf ein kostenloses Upgrade steigern.

1. Freundlichkeit bewährt sich

Wer freundlich zu den Mitarbeitenden ist, bekommt auch oft einen besseren Service und in diesem Fall ein besseres Zimmer. Plaudern Sie also nett mit den Hotelangestellten und nennen Sie das Personal beim Namen.

2. Fragen kostet nichts

Manchmal hilft es tatsächlich einfach höflich nachzufragen, ob ein Upgrade möglich ist. Wenn Sie sich beim Check-In beispielsweise dezent und freundlich nach einem ruhigen Zimmer mit Meerblick und Balkon erkundigen, stehen die Chancen nicht schlecht, es auch zu bekommen.

3. Nutzen Sie Bonusprogramme

Loyalität wird belohnt. Ähnlich wie Fluglinien bieten auch viele Hotelketten Bonusprogramme an, mit denen Sie bestimmte Vergünstigungen oder Leistungen erhalten können. Wer sich bei seinen Reisen immer wieder für dieselbe Hotelkette entscheidet, hat bereits nach wenigen Aufenthalten so viele Bonuspunkte gesammelt, dass Sie diese auch für ein Upgrade in eine Suite nutzen können.

4. Nicht das billigste Zimmer buchen

Sofern Sie vor Ort nach einem kostenlosen Upgrade fragen möchten, sollten Sie vorab nicht die unterste Zimmerkategorie buchen. Das wirkt frech, sagen Experten. Zudem ist es vorteilhaft, sich elegant zu kleiden und sich vornehm zu verhalten. Denn wer gepflegt und gut gekleidet ist, hat deutlich bessere Aussichten, in den Genuss eines Upgrades zu kommen.

5. Das perfekte Timing

Besonders gute Chancen auf ein kostenloses Zimmer-Upgrade haben Reisende, die in der Nebensaison unterwegs sind. Denn in diesem Zeitraum sind besonders viele Zimmer frei und die die Hoteliers lassen mit sich reden. Auch die Zeit des Check-Ins ist bedeutend. Es empfiehlt sich so spät wie möglich einzuchecken, denn da ist der größte Andrang vorbei, die Rezeptionist:innen sind entspannter und können sich besser um die individuellen Wünsche des neuen Gastes kümmern.

6. Besondere Anlässe erwähnen

Sie haben während Ihres Urlaubs Geburtstag, eine Verlobung geplant oder sind gar in den Flitterwochen? Dann sollten Sie das beim Check-in unbedingt erwähnen. Mit etwas Glück schenkt Ihnen das Hotel-Personal sogar ein kostenloses Upgrade.

7. Neue Hotels buchen

Da sich die meisten Reisenden heutzutage vor ihrer Buchung online informieren, zählen Hotels auf entsprechende Bewertungsportale im Internet. Gerade nach der Neueröffnung sind Hotels auf gute Bewertungen angewiesen. Aus diesem Grund möchten diese den Hotelaufenthalt ihrer Gäste besonders angenehm gestalten und vergeben schneller als üblich ein Zimmerupgrade.