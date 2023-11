Diebstahl in Hotels: Das wird am häufigsten geklaut!

Das Mitnehmen von Stiften, Schlapfen oder Seifen gilt für viele Hotelgäste als Kavaliersdelikt. Doch dabei bleibt es bei Weitem nicht! Denn manche Gäste sind so dreist, dass sie sogar Fernseher, Matratzen oder Klaviere aus dem Hotel tragen.

Welche Gegenstände werden am häufigsten aus Hotels gestohlen? Dieser Frage ging Wellness Heaven in einer neuen Studie nach, und befragte 1.376 Hoteliers dazu. Besonders interessant ist das unterschiedliche Klauverhalten zwischen Gästen in 4-Sterne und 5-Sterne Hotels.

Diese Dinge werden am häufigsten geklaut

Das Hauptergebnis der Studie: Handtücher und Bademäntel werden am häufigsten gestohlen, möglicherweise als Goodie für den nächsten Wellness-Aufenthalt? Dicht dahinter befinden sich Kleiderbügel, Stifte und Kosmetik. Neben diesen "gewöhnlichen" Gegenständen gibt es aber auch eine Reihe von skurrilen Ausreißern, die auf eine rege Diebstahlfantasie der Delinquenten schließen lässt:

Handtücher ( 79,2%) Bademäntel (66,4%) Kleiderbügel (49,8%) Stifte (41,8%) Kosmetik (36,5%) Batterien (30,4%) Besteck (27,5%) Kunstwerke (24,4%) Tablet, Computer (18,3%) Decken (18,0 %) Kissen (16,1%)

Diebische Vorlieben nach Nationalität

Gliedert man die Diebstähle nach Nationalität, ergibt sich ein differenzierteres Bild. Es stellt sich etwa heraus, dass der deutsche Hotelgast einem eher langweiligen Diebstahlverhalten folgt: Neben Handtüchern und Bademänteln lassen die Deutschen in erster Linie Kosmetik mitgehen.

Viel genussorientierter geht es bei den Österreichern zu: Geschirr und Kaffeemaschinen tauchen weit oben in der Diebstahlskala auf: vom korrekten Esswerkzeug und den Zubereitungsvarianten für den "kleinen Braunen" kann man hierzulande offenbar nicht genug zu Hause stehen haben.

Italiener bevorzugen Weingläser als Hotel-Souvenir, bei Schweizern rangiert hingegen der Haarföhn weit oben im Ranking. Französische Hotel-Diebe sind schon etwas spektakulärer: Sie vertreten die Nation, die mit Abstand am häufigsten Fernsehgeräte und Fernbedienungen mitgehen lässt. Bei US-Amerikanern liegen Kopfkissen und Batterien hoch im Kurs.

Holländische Hotelgäste sehen in ihren Mitbringseln vor allem den praktischen Nutzen: Zu ihren Favoriten zählen Glühbirnen und Toilettenpapier.

5-Sterne-Gäste bevorzugen teures Diebesgut

Insgesamt wurden 740 Hoteliers von 4-Sterne-Häusern sowie 636 von 5-Sterne-Hotels befragt, um das Diebesverhalten in Abhängigkeit vom Wohlstand der Gäste zu ermitteln. Dabei tritt Erstaunliches zu Tage: 5-Sterne-Gäste bevorzugen auch bei ihren Diebstählen teure Ware.

So ist etwa die Wahrscheinlichkeit, dass hochwertige TV-Geräte aus dem Zimmer geklaut werden, bei Gästen im 5-Sterne-Segment 4,9-fach höher als bei Reisenden in 4-Sterne-Hotels. Ebenso sind Kunstwerke in Luxushotels ein begehrtes Objekt der Begierde (4,3 x höhere Diebstahl-Wahrscheinlichkeit). Auch Tablet Computer (6,0 x) und Matratzen (5,4 x) werden in 5-Sterne-Häusern häufiger mitgenommen. Erstaunlich: 11,8% der 5-Sterne Hotel-Manager beklagen den Matratzen-Klau, während nur 2,2% der 4-Sterne Hotels betroffen sind. Insgesamt berichten 91 Hoteliers von gestohlenen Matratzen, sodass also mindestens so viele in deren Hotels entwendet wurden.

4-Sterne-Gäste begnügen sich hingegen mit weniger spektakulären Geschenken: Handtücher und Kleiderbügel sind bei ihnen tendenziell beliebter als bei 5-Sterne-Gästen, praktische Utensilien wie Batterien und Fernbedienungen klaut der 4-Sterne Hotelgast mit besonderer Wonne (2,8 x bzw. 4,4 x häufiger als der 5-Sterne Reisende).