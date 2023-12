Fenstertage: So verdoppeln Sie Ihre Urlaubstage 2024

Mehr Urlaubstage? Aber sicher! Mit einfachen Tricks kann sich jede:r rund um die Feiertage noch mehr freie Tage verschaffen. Wir verraten, wie das geht, indem man Fenstertage optimal nutzt und so die Urlaubstage aufstockt.

Wer seinen Urlaub clever plant, hat 2024 die Chance, deutlich länger als die üblichen fünf Wochen Urlaub freizuhaben – und die Zahl der freien Tage sogar zu verdoppeln, bis zu 55 freie Tage sind möglich!

Wir haben für alle, die an Wochenenden und Feiertagen in der Regel nicht arbeiten müssen, eine Übersicht für 2024 zusammengestellt. Plus: Die besten Reiseziele für jede Jahreszeit im Überblick.

Jänner

Bereits zu Jahresbeginn gibt es viel zu holen. Mit vier Urlaubstagen von 30.12. bis 7.1. können Sie neun freie Tage abstauben.

In der kalten Jahreszeit eignet sich ein Fernurlaub auf die Malediven und Mauritius am besten.

März/April

Nach einer Durststrecke ohne Fenster- oder Feiertage im Februar und März kann man im Frühling einiges aufholen. An Ostern kann man die Brückentage optimal ausnutzen. Wenn Sie hier vier Tage Urlaub nehmen, kommen Sie mit den Wochenenden und Feiertagen auf zehn freie Tage (23.03.-01.04.2024). Bei acht Tagen sind es sogar 16 freie Tage (23.03.-07.04.2024).

Die besten Reiseziele für einen Strandurlaub im März und April sind zum Beispiel Thailand, die Kanarischen Inseln und Ägypten.

Mai

Im Mai ist der erste Mai ein Feiertag. Wer hier 4 Tage Urlaub nimmt, hat 9 Tage frei (27.04.-05.05.2024). Christi Himmelfahrt ist am 9. Mai und wie gewohnt ein Donnerstag. Nimmt man sich Freitag frei, gibt es eine 3-Tage-Arbeitswoche und ein extralanges Wochenende.

Der Wonnemonat kann auch in Österreich schön, aber manchmal unbeständig sein. Wer lieber auf Nummer sicher gehen will, findet an der türkischen Riviera, auf Kreta oder den Kapverdischen Inseln schöne, warme Reiseziele.

August

Juni und Juli müssen wir ohne Feiertage durchtauchen, Zeit für eine längere Sommerpause gibt es im August: Mariä Himmelfahrt ist am Donnerstag, 15. August. Wer vier Urlaubstage einbucht, hat vom 10. bis zum 18. August neun Tage am Stück frei.

In den Sommermonaten kann es in Europa ganz schön voll werden. Eine Reise nach Zypern, Tunesien oder Seychellen ist zu der Jahreszeit ideal.

November

Allerheiligen, 1. November, fällt auf einen Freitag. Mit vier Urlaubstagen gibt es somit vom 26. Oktober bis zum 3. November neun Tage Freizeit.

Um den kalten Herbst zu entfliehen, bieten sich vor allem südeuropäische Inseln wie Mallorca und Malta, aber auch das wunderschöne Bali an.

Dezember

Pro-Tipp: Wer über Weihnachten 2024 und Neujahr 2025 jeweils fünf Tage Urlaub nimmt, hat ganze zwölf Tage am Stück frei (21.12.2024-1.1.2025)!