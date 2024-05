× Was man alles mit Spülmaschinentabs reinigen kann

Spülmaschinentabs reinigen nicht nur Teller, Besteck und Co. im Geschirrspüler. Die kleinen Tabs sind ein wahrer Alleskönner im Haushalt und lassen sich auch in anderen Bereichen verwenden.

Wer schon einmal aus der Not heraus oder aus experimentierfreudiger Neugier Spülmittel, Seife oder Ähnliches in den Geschirrspüler gegeben hat und sich dann mit einer übergelaufenen Maschine und einem mit Schaum bedeckten Küchenboden wiederfand, weiß: Für die Spülmaschine sollten grundsätzlich Spülmaschinentabs verwendet werden.

Die kleinen Tabs enthalten unter anderem Soda zur Schmutzentfernung und Bleichmittel gegen Verfärbungen, was für sauberes Geschirr sorgt, ohne die Maschine zu überlasten oder wie herkömmliche Handspülmittel überzuschäumen. Doch dank ihrer vielseitigen Inhaltsstoffe können diese praktischen Tabs auch in vielen anderen Haushaltsbereichen zur Reinigung eingesetzt werden.

Spülmaschinentabs: Was sich damit alles im Haushalt putzen lässt

1. Mit Spülmaschinentabs den Mülleimer reinigen

In Normallfall dauert es keine zwei Tage, bis der Mülleimer übelriechend auf sich aufmerksam macht. Essensreste und Verpackungen schauen gerne über den Müllsack hinaus. Je nach Verschmutzungsgrad bedarf es dann einer intensiven Reinigung. Dafür kann man ein bis zwei Spülmaschinentabs in den mit heißem Wasser gefüllten Eimer legen. Die Lösung lässt man dann etwa für eine halbe Stunde einweichen. Anschließend muss der Eimer entleert und kräftig abgespült werden.

2. Mit Spülmaschinentabs die Waschmaschine reinigen

Mit der Zeit können sich in der Waschmaschine Ablagerungen bilden. Bei regelmäßiger Benutzung kann das sogar so weit führen, dass die Wäsche nicht mehr richtig sauber wird. Um die Kalk- und Schmutzablagerungen in den Dichtungen, den Schläuchen und im Innenraum der Maschine zu entfernen, muss man einfach nur einen Spülmaschinentab in die Waschtrommel legen und ein Programm mit 90 Grad Waschtemperatur durchlaufen lassen.

3. Mit Spülmaschinentabs die Toilette reinigen

Mit Kalk- und Urinstein lagern sich in der Toilettenschüssel hartnäckige Verschmutzungen ab. Meist sind diese nur mit aggressiven Reinigern und viel Schrubben zu lösen. Wesentlich einfacher kann man die Verschmutzungen mit Spülmaschinentabs in den Griff bekommen. Dafür löst man zwei Tabs in einer Tasse mit heißen Wasser auf. Anschließend gibt man die Mischung in die Toilettenschüssel und verteilt sie mit der Toilettenbürste. Lässt man nun alles über Nacht einwirken, sollten sich am nächsten Tag die Ablagerungen schnell und einfach entfernen lassen.

4. Mit Spülmaschinentabs Pfannen und Töpfe reinigen

Beim Kochen ist es nicht selten, dass Pfannen und Töpfe anbrennen. Die hartnäckigen Verkrustungen lösen sich nur schwer. Aber auch hier können Spülmaschinentabs Abhilfe schaffen. Dafür muss einfach heißes Wasser in das schmutzige Kochuntensil gegeben werden, ein Tab dazu gelegt und aufgelöst werden. Am besten lässt man das Ganze über Nacht einwirken. Danach sollten sich alle eingebrannten Verschmutzungen wieder mit Leichtigkeit entfernen lassen.

5. Mit Spülmaschinentabs Grill und Gartenmöbel reinigen

Vor allem nach der kalten Jahreszeit setzen sich auf Outdoor-Möbeln gerne Schmutzschichten ab. Mit einem Gemisch aus heißem Wasser und einem Spülmaschinentab lassen sich die Möbel jedoch leicht pflegen. Hierfür taucht man einen Putzlappen in die Mischung, wischt einige Male über die Möbel und schon sehen Gartenstuhl und Co. wieder fast wie neu aus. Ebenso gut klappt das Ganze auch bei einem Grill.