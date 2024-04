× So wird Spargelwasser zum Haushalts-Wundermittel

Die grünen und weißen Stangen liegen wieder auf den Tellern. Doch nicht nur das Gemüse selbst punktet, auch das Wasser, in dem der Spargel gekocht wird.

Unzählige Spargelfans freuen sich momentan auf die schönste Zeit des Jahres. Denn bis Mitte Juni tischen wir feine Spargelgerichte auf. Ganz automatisch schütten wir dabei das Wasser weg, in dem wir das Gemüse kochen. Was viele nicht wissen: Nicht nur der Spargel selbst hat viel zu bieten. Auch das Wasser, in dem der Spargel gekocht wird, hat es in sich. Warum es sich lohnt, das Spargel-Kochwasser aufzubewahren und wie vielseitig wir es im Haushalt verwenden können:

Spargelwasser als Pflanzendünger

Das Kochwasser tut nicht nur uns Menschen gut (es enthält viele Vitamine, darunter Vitamin A, C, E, K und B-Vitamine, sowie die Mineralstoffe Kalium, Phosphor, Kalzium, Magnesium, und Antioxidantien) sondern auch unseren Blumen und Pflanzen. Die Nährstoffdichte fördert nämlich das Wachstum, die Blüte und die Vitalität von Pflanzen.

Bevor der Ersatzdünger über die Pflanzen gegossen wird, sollte die Temperatur des Wassers allerdings zuerst abkühlen. Hobbygärtner:innen können dann in Ruhe beobachten, wie die Pflanzen immer kräftiger werden.

Spargelwasser zur Reinigung von Töpfen und Pfannen

Spargelwasser kann als natürliches Reinigungsmittel für Töpfe und Pfannen verwendet werden, insbesondere solche, die Flecken oder Verkrustungen aufweisen. Lassen Sie das Spargelwasser in den betroffenen Behältern einweichen und spülen Sie sie dann aus. Auch Rückstände auf Küchengeräten wie Messer und Schneidebretter lassen sich dank dem Kochwasser schneller lösen.

Spargelwasser lässt üble Gerüche verschwinden

Spargelwasser kann auch helfen, unangenehme Gerüche in der Küche zu beseitigen. Stellen Sie dafür einfach eine Schüssel mit Spargelwasser in den Raum, in dem sich der Geruch befindet, und lassen Sie es einige Stunden stehen.

Spargelwasser zur Reinigung von Fenstern und Spiegeln

Das Kochwasser kann auch zum Reinigen von Fenstern und Spiegeln verwendet werden. Die leichten Säuren im Spargelwasser helfen nämlich Schmutz und Flecken von Fenstern und Spiegeln sanft zu entfernen. Mischen Sie das Wasser dafür einfach mit etwas Essig und verwenden Sie es wie gewohnt als Reinigungslösung.