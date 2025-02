Wien unter Top 3: Das sind die besten Cafés der Welt

Für viele von uns beginnt der Tag erst mit einer guten Tasse Kaffee. Doch nicht jedes Café bietet die gleiche Qualität. Ein neues Ranking hat nun die besten Cafés weltweit gekürt, und ein österreichisches Kaffeehaus hat es unter die Top 3 geschafft.

Ein entspannter Café-Besuch gehört für viele zu den schönsten Alltagsgenüssen – und dabei hat jeder seine eigenen Vorlieben. Faktoren wie die Qualität des Kaffees, das kulinarische Angebot, Nachhaltigkeit, Kundenservice und das Ambiente spielen eine entscheidende Rolle. Das Magazin Time Out hat nun die 100 besten Cafés weltweit ausgezeichnet - für diese Auswahl wurden sowohl Expertenmeinungen als auch Bewertungen von Gästen berücksichtigt.

Die besten Cafés der Welt

Platz 1: Toby’s Estate Coffee Roasters – Australien

Den Spitzenplatz belegt Toby’s Estate Coffee Roasters mit seinem Flagshipstore in Chippendale, Sydney. Hier erleben Kaffeeliebhaber Qualität auf höchstem Niveau: In der hauseigenen Brühbar wird der Kaffee direkt vor den Augen der Gäste zubereitet, während in der angeschlossenen Rösterei täglich frische Bohnen verarbeitet werden.

Wer den Kaffee von Toby’s Estate probieren möchte, muss jedoch nicht bis nach Sydney reisen – das Unternehmen betreibt Filialen in Australien sowie in Indonesien, Kuwait, Singapur, den Philippinen, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und Saudi-Arabien.

Platz 2: Onyx Coffee Lab – USA

Auf Platz zwei landet das Onyx Coffee Lab aus Arkansas, USA. Mit Filialen in Bentonville, Fayetteville und Springdale hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht. Onyx ist bekannt für seine experimentelle Herangehensweise an Kaffee – von innovativen Röstmethoden bis hin zu nachhaltiger Beschaffung.

Platz 3: Gota Coffee Experts – Österreich

Große Ehre für Wien: Das Gota Coffee Experts hat es auf Platz drei geschafft! Bereits 2024 wurde das Café als bestes Spezialitäten-Café Österreichs ausgezeichnet. Die Inhaber bedankten sich auf Social Media für die Anerkennung und betonten, dass sie diese Auszeichnung mit allen Cafés teilen, die mit Leidenschaft Kaffee und Gastfreundschaft zelebrieren.

Den Kaffee können Sie hier genießen:

Mariahilfer Str. 192,

1150 Wien

Die 20 besten Kaffeehäuser weltweit

Toby’s Estate Coffee Roasters, Australien Onyx Coffee LAB, USA Gota Coffee Experts, Österreich Proud Mary Coffee, Australien Tim Wendelboe, Norwegen Apartment Coffee, Singapur Kawa, Frankreich Coffee Anthology, Australien Story of Ono, Malaysia Tropicalia Coffee, Kolumbien Espressolab, Südafrika Hola Coffee Lagasca, Spanien Casa Canela, Venezuela Alquimia Coffee, El Salvador Kross Coffee Roasters, Griechenland MOK Coffee, Belgien Prevail Coffee, USA Yardstick, Philippinen Veneziano Coffee Roasters, Australien Puku Puku, Peru

Kaffeeliebhaber sollten sich diese Hotspots nicht entgehen lassen!