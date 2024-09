× Neue Studie enthüllt: So viele Tassen Kaffee sind gesund

Kaffee gehört für die meisten zum täglichen Morgenritual und ist auch ein treuer Begleiter durch den Tag. Lange Zeit stand das beliebte Heißgetränk im Verdacht, der Gesundheit zu schaden, doch eine aktuelle Studie zeigt nun, dass genau das Gegenteil der Fall ist.

Für viele Menschen ist der Tag ohne eine Tasse Kaffee kaum vorstellbar. Die erste Tasse am Morgen weckt die Lebensgeister, eine zweite hilft durch das Mittagstief und so manch eine weitere treibt die Produktivität in die Höhe. Doch ist das gesund? Eine aktuelle Studie, die im „Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism“ veröffentlicht wurde, hat nun genau das erforscht und die Ergebnisse werden Kaffeeliebhaber freuen! Die Untersuchung zeigt, dass der moderate Kaffeekonsum nicht nur harmlos, sondern sogar gesundheitsfördernd sein kann.

So viele Tassen Kaffee am Tag sind gesund

Um herauszufinden, wie viele Tassen Kaffee gesund für uns sind, analysierten die Forschenden die Daten von knapp 180.000 Menschen in der UK Biobank. Die Teilnehmenden hatten zu Beginn der Studie keine Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und gaben selbst an, wie viel Koffein sie trinken.

© Getty Images ×

Die Ergebnisse überraschen: Die Wissenschaftler:innen fanden heraus, dass die Probanden, die einen moderaten Kaffeekonsum aufwiesen, ein deutlich geringeres Risiko für Herz- und Stoffwechselerkrankungen hatten als Menschen, die keinen Kaffee oder weniger als eine Tasse täglich tranken. Laut der Studie liegt die optimale Menge für den Kaffeegenuss bei drei Tassen pro Tag. Innerhalb dieses Rahmens profitiere der Körper am meisten von den positiven Effekten des Kaffees.

Deshalb ist Kaffee so gesund

Das Geheimnis liegt in den Inhaltsstoffen des Kaffees. Neben Koffein enthält die Bohne auch zahlreiche Antioxidantien, Mineralstoffe und entzündungshemmende Stoffe, die alle eine positive Wirkung auf den Körper haben. Die Antioxidantien im Kaffee helfen dabei, freie Radikale im Körper zu neutralisieren, was Zellen vor Schäden schützt und so die Alterung verlangsamen kann. Darüber hinaus fördert Koffein die Fettverbrennung und die geistige Leistungsfähigkeit, weshalb es besonders in stressigen Alltagssituationen gerne als Wachmacher eingesetzt wird.

Die Dosis macht das Gift

© Getty Images ×

Natürlich hat auch Kaffee seine Grenzen. Wer regelmäßig mehr als drei Tassen am Tag trinkt, erhöht sein Risiko für Nebenwirkungen wie Schlaflosigkeit, Nervosität und Herzrasen. In extremen Fällen kann übermäßiger Koffeinkonsum auch den Blutdruck erhöhen und zu Magenbeschwerden führen. Außerdem wurden in der Studie nicht die Auswirkungen von Koffein aus kohlensäurehaltigen Getränken oder Energydrinks untersucht.