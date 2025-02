× Trendgetränk Mushroom Coffee: Was kann die Kaffee-Alternative wirklich?

Mushroom Coffee erobert als neues Trendgetränk den Markt. Er verspricht die belebende Wirkung von Kaffee mit den gesundheitlichen Vorteilen von Heilpilzen zu vereinen. Doch kann er dieses Versprechen wirklich halten – und wie gesund ist er tatsächlich?

Dank Instagram, TikTok und Co. erobert der Mushroom Coffee gerade die ganze Welt. Er soll eine gesunde Alternative zu herkömmlichem Kaffee sein. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Kaffee und pulverisierten Heilpilzen wie Reishi, Chaga, Cordyceps oder Löwenmähne. Diese Pilze werden seit Jahrhunderten in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet und sollen zahlreiche gesundheitliche Vorteile bieten – von verbesserter Konzentration bis hin zur Stärkung des Immunsystems.

Welche Vorteile verspricht Mushroom Coffee?

© Getty Images ×

Viele Varianten enthalten weniger Koffein als normaler Kaffee, was bedeutet, dass man die belebende Wirkung spürt, ohne später unter einem Koffein-Crash oder Herzrasen zu leiden. Außerdem sind die Heilpilze wie Chaga reich an Antioxidantien und sollen das Immunsystem unterstützen. Gerade in der kalten Jahreszeit könnte Mushroom Coffee also eine interessante Alternative zu herkömmlichem Kaffee sein.

Reishi, auch als „Pilz der Unsterblichkeit“ bekannt, wird oft mit Stressabbau und besserem Schlaf in Verbindung gebracht. Das macht Mushroom Coffee besonders für Menschen interessant, die empfindlich auf Koffein reagieren oder abends noch ein warmes Getränk genießen möchten.

Wie schmeckt Mushroom Coffee?

Doch kann dieser Pilzkaffee geschmacklich mit einem klassischen Espresso oder Cappuccino mithalten? Die Antwort: Es kommt auf die Sorte an. Während einige Mischungen durch die Pilze eine leicht erdige Note haben, sind viele Varianten geschmacklich kaum von normalem Kaffee zu unterscheiden. Allerdings schmeckt Mushroom Coffee weniger bitter und ist auch für empfindliche Menschen bekömmlich.

Fehlende wissenschaftliche Belege für die Wirkung

Die Begriffe „Vitalpilze“ und „Heilpilze“ klingen vielversprechend, doch sie fallen in die Kategorie der Nahrungsergänzungsmittel und sind rechtlich nicht geschützt. Die Verbraucherzentrale warnt daher, dass diese Bezeichnungen eher als Marketingstrategie dienen könnten. Zudem bleibt unklar, ob die wertvollen Inhaltsstoffe der Pilze das Aufbrühen des Kaffees unbeschadet überstehen. Bisher fehlen wissenschaftliche Beweise für die gesundheitliche Wirkung dieser Pilze. Da sie nicht unter das Arzneimittelgesetz fallen, unterliegen sie keiner strengen behördlichen Prüfung.

Allerdings bedeutet das nicht automatisch, dass Mushroom Coffee ungesund ist. Wer sich keine Wundermittelwirkung erhofft, kann ihn dennoch als interessante und aromatische Kaffeealternative genießen.