Verstappen: "Das kann ich im Fernsehen nicht sagen"

In der Red-Bull-Werkstatt wird weiter an der Krise geschraubt.

Auch in der Wüste von Bahrain bekam Weltmeister Max Verstappen seinen RB21 nicht auf Temperatur. Der Sieg ging an McLarens Oscar Piastri vor George Russell im Mercedes und McLarens Lando Norris. Nach dem vergeigten Qualifying, kam Verstappen auch im Rennen über Platz sechs nicht hinaus. „Wie ich mich im Auto fühle, das kann man im Fernsehen nicht sagen“, haderte er bereits vor dem Rennen auf Sky. Nach dem Sieg in Suzuka kam in der Wüste wieder Sand ins Red-Bull-Getriebe. „Es ist lächerlich, ich kann gar nicht mehr bremsen“, funkte der dreifache Champion.

Verstappen hadert – McLaren setzt sich ab

Der Frust saß tief. Auf die Frage, ob er aktuell nicht mehr um den WM-Titel kämpfe, sagte Verstappen vor dem Rennen knapp: „Nein.“ Während McLaren mit Oscar Piastri und Lando Norris konstant vorne fährt und als Favorit auf den Konstrukteurstitel gilt, herrscht bei Red Bull Ratlosigkeit. Nach Umbauten am RB21 ging kaum noch etwas. Hinzu kam ein Missgeschick beim Boxenstopp. Nach 6,2 Sekunden verließ der Niederländer als letzter die Boxengasse – mehr als Rang sieben war am Ende nicht drinnen.