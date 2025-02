× Von Dubaischokolade zu Angel Hair Chocolate: Der NEUE absurde Schoko-Hype

Wir dachten, der Hype um Dubaischokolade sei endlich vorbei, da kommt schon die nächste virale Nascherei um die Ecke! Die Angel Hair Chocolate sorgt auf TikTok für gespaltene Gemüter, und das aus gutem Grund: Die rosafarbenen Schokolade überrascht mit einer haarigen Füllung und saftigem Preis!

Stellen Sie sich eine edle Schokolade vor, die aussieht wie die luxuriöse Dubai-Schokolade – nur eben in Pink. Der Clou? Im Inneren steckt eine Pistazienfüllung. Doch das eigentliche Highlight ist Pismaniye, eine Art türkische Zuckerwatte, die in der Schokolade steckt und optisch stark an feine Haarsträhnen erinnert. Ein Biss – und das Ganze zergeht luftig-leicht auf der Zunge.

Von Dubaischokolade zu Angel Hair Chocolate: Es gibt einen neuen absurden Schoko-Hype

Auf TikTok kann man der Angel Hair Chocolate gerade kaum entkommen. Täglich posten Nutzer:innen neue Videos, in denen sie die rosa Schokolade aufbrechen, die zarte Zuckerwatte enthüllen und dabei ins Schwärmen geraten. Die Kommentare? Eine Mischung aus „Brauche ich SOFORT!“ und „Ach da sind die abgeschnittenen Haare von meiner Barbiepuppe“.

Luxus-Schokolade mit saftigem Preis

Die Angel Hair Chocolate stammt von der belgischen Firma Tucho, die sich auf edle Schokoladen spezialisiert hat. Doch wer in Österreich auf den Geschmack kommen möchte, hat Pech – aktuell wird hier noch nicht hingeliefert. Aber selbst wenn: Die Preise sind nichts für schwache Nerven. Eine Tafel mit 185 Gramm kostet stolze 19 Euro. Dazu kommen 3 Euro für das sogenannte Temperature-Optimized Packaging, 6 Euro Versand und 3 Euro Mehrwertsteuer. Macht am Ende satte 31 Euro für eine Tafel Schokolade!

© Tucho ×

Ob man sich für 31 Euro eine Tafel pinke Zuckerwatte-Schokolade gönnen möchte, bleibt jedem selbst überlassen. Fest steht: Die Angel Hair Chocolate ist die würdige Nachfolgerin des Dubai-Schokoladen-Hypes – und wir alle wissen, dass das Internet für außergewöhnliche Food-Trends gerne mal die Kreditkarte zückt. Wer also Lust auf ein luxuriöses Schoko-Erlebnis hat, sollte sich beeilen - als wir das erste Mal nachgeschaut haben war die Schokolade ausverkauft.