AMS verzeichnet hohe Arbeitslosenzahlen.
AMS-Geld: An diesen Tagen wird im September ausgezahlt

03.09.25, 12:30
Wann im September das AMS-Geld ausgezahlt wird, lesen Sie hier. 

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Zahl der Arbeitslosen um satte 4,2 Prozent bzw. 14.864 Personen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen ist. Insgesamt sind 367.120 Personen arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote liegt bei 7 Prozent.

Diese Personen warten bereits auf die Auszahlung des AMS-Geldes im September. Grundsätzlich erfolgt das immer im Folgemonat rückwirkend. Im September wird also das Geld für den Anspruchsmonat August ausgezahlt. 

Wann das AMS-Geld ausgezahlt wird

Der Termin kann aber von Monat zu Monat variieren. Auch ob das Geld per Post oder per Überweisung ausgezahlt wird, macht einen Unterschied. Für September sind die Termine: 

  • 4. September per Überweisung
  • 8. September per Post

Das AMS-Geld beträgt in der Regel 55 Prozent des letzten Gehalts. Wie hoch der Betrag ausfällt, kann etwa über einen Arbeitslosengeld-Rechner von finanaz.at ermittelt werden.

