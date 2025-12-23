Alles zu oe24VIP
Neuer SPAR Natur*pur Bio-Ziegenkäse aus Schlierbach: Regionale Qualität mit 100 Jahren Käsetradition
© SPAR/Simon Fischler

Regionaler Genuss

Neuer SPAR Natur*pur Bio-Ziegenkäse aus Schlierbach: Regionale Qualität mit 100 Jahren Käsetradition

23.12.25, 13:46
SPAR erweitert sein Sortiment um eine regionale Bio-Spezialität: Der neue SPAR Natur*pur Bio-Ziegenkäse in Scheiben stammt aus der traditionsreichen Klosterkäserei Schlierbach in Oberösterreich. Hergestellt aus Bio-Ziegen-Heumilch überzeugt er mit mild-cremigem Geschmack und nachhaltiger Herkunft.

Die traditionsreiche Bio-Käserei Schlierbach produziert den schmackhaften Bio-Ziegenkäse für SPAR direkt in Oberösterreich.

Die traditionsreiche Bio-Käserei Schlierbach produziert den schmackhaften Bio-Ziegenkäse für SPAR direkt in Oberösterreich.

© SPAR/Simon Fischler

Aus dem Herzen Oberösterreichs kommt eine neue Bio-Käsespezialität in die SPAR-Regale. Der SPAR Natur*pur Bio-Ziegenkäse in Scheiben wird in der renommierten Bio-Klosterkäserei Schlierbach hergestellt, die seit über 100 Jahren für höchste Qualität im Käsehandwerk steht. Ab sofort ist der Käse um 2,99 Euro bei EUROSPAR, INTERSPAR und Maximarkt erhältlich.
Was einst als Nischenprodukt galt, erfreut sich heute wachsender Beliebtheit: Ziegenmilchprodukte stehen für bewussten Genuss und hochwertige Ernährung. Mit dieser Neuheit reagiert SPAR auf die steigende Nachfrage nach biologischen und regionalen Spezialitäten.

Fritz Mitterhumer (r.), Geschäftsführer der Bio-Käserei Schlierbach, setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit regionalen Bio-Betrieben, wie jenem Hof von Franz Haslehner (l.) in St. Agatha im Bezirk Grieskirchen im Hausruckviertel.

Fritz Mitterhumer (r.), Geschäftsführer der Bio-Käserei Schlierbach, setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit regionalen Bio-Betrieben, wie jenem Hof von Franz Haslehner (l.) in St. Agatha im Bezirk Grieskirchen im Hausruckviertel.

© SPAR/Simon Fischler

100 Jahre Erfahrung im Bio-Käsehandwerk
Die Bio-Käserei Schlierbach verbindet traditionelle Rezepturen mit moderner Handwerkskunst. „Unter Tradition verstehen wir nicht nur die Bio-Käseherstellung nach alten Rezepturen, sondern auch den gezielten Einsatz handwerklicher Fertigkeiten überall dort, wo sie für die besondere Qualität unserer Produkte unverzichtbar sind“, erklärt Geschäftsführer Fritz Mitterhumer. Die enge Zusammenarbeit mit regionalen Bio-Ziegenmilchlieferant:innen ermögliche es, innovative Produkte wie den neuen Bio-Ziegenkäse für SPAR Natur*pur zu entwickeln, so Mitterhumer weiter.

Bio-Heumilch von regionalen Ziegenbetrieben 
Die hochwertige Bio-Ziegen-Heumilch stammt von rund 60 zertifizierten Bio-Betrieben aus Oberösterreich. Einer davon ist der Hof von Franz Haslehner in St. Agatha im Bezirk Grieskirchen. Dort leben die Ziegen auf weitläufigen Weiden mit täglichem Zugang zu frischer Luft und saftigem Gras. „Uns ist es besonders wichtig, dass unsere Ziegen draußen auf der Weide sein können. Diese artgerechte Haltung garantiert die hohe Qualität unserer Heumilch“, betont Bio-Ziegenbauer Haslehner.

Mit dieser Neuheit verbindet SPAR Tradition, Regionalität und Innovation – und bietet Konsument:innen eine weitere Möglichkeit, biologisch und genussvoll einzukaufen.

Mit dieser Neuheit verbindet SPAR Tradition, Regionalität und Innovation – und bietet Konsument:innen eine weitere Möglichkeit, biologisch und genussvoll einzukaufen.

© SPAR/Simon Fischler

Mild, cremig und laktosefrei Der laktosefreie SPAR Natur*pur Bio-Ziegenkäse überzeugt mit einem milden, cremigen Aroma und eignet sich ideal für die Jause oder als Brotbelag. Mit dieser Produkteinführung verbindet SPAR Regionalität, Nachhaltigkeit und Genuss – und bietet Konsument:innen eine weitere Möglichkeit, bewusst biologisch einzukaufen.

