Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.750 aktien down -2.23% Andritz AG 65.80 aktien down -0.08% BAWAG Group AG 124.50 aktien down -0.95% CA Immobilien Anlagen AG 22.780 aktien down -0.35% CPI Europe AG 15.500 aktien down -0.9% DO & CO Aktiengesellschaft 203.50 aktien down -0.73% EVN AG 26.900 aktien down -0.74% Erste Group Bank AG 100.10 aktien down -0.3% Lenzing AG 22.300 aktien down -0.67% OMV AG 46.860 aktien down -0.47% Oesterreichische Post AG 30.750 aktien down -0.32% PORR AG 31.500 aktien down -0.47% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.420 aktien up +0.32% SBO AG 26.800 aktien down -0.56% STRABAG SE 79.30 aktien down -0.38% UNIQA Insurance Group AG 15.440 aktien down -0.39% VERBUND AG Kat. A 61.75 aktien up +0.24% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.20 aktien down -0.3% Wienerberger AG 30.260 aktien up +0.87% voestalpine AG 37.340 aktien down -0.53%
  1. oe24.at
  2. Business
René Benko
© APA/BARBARA GINDL

U-Haft verlängert

Benko bleibt über Weihnachten im Gefängnis

23.12.25, 11:48
Teilen

Die U-Haft wurde am Dienstag verlängert. Es besteht weiterhin Tatbegehungsgefahr 

Der Signa-Gründer René Benko bleibt über die Weihnachtsfeiertage hinaus in Untersuchungshaft. "Das Gericht vermeint, der lange zu untersuchende Zeitraum aus der Vergangenheit begründe bereits die (konkrete) Tatbegehungsgefahr für die Zukunft", so Benkos Anwalt Norbert Wess zur APA. Er kündigte ein Rechtsmittel gegen diese Entscheidung an.

"Wir sehen das anders, weil es das bisherige (erkennbare) Haftübel bei einem bis dato gerichtlich unbescholtenen österreichischen Staatsbürger, der auch umfassend sozial integriert ist - und damit die Verhältnismäßigkeit nicht ausreichend berücksichtigt", kommentierte Wess die Entscheidung des Straflandesgerichts Wien. Benko sitzt seit Jänner 2025 in Untersuchungshaft.
 

Sein Anwalt Norbert Wess wollte bekanntlich, dass der frühere Unternehmer noch vor Weihnachten auf freien Fuß kommen sollte. "Ich bin überzeugt davon, dass es juristisch so zu rechtfertigen ist. Ich gehe in Abstimmung mit dem Mandanten dieses Mal zu einem Obergericht und wir würden das überprüfen lassen, falls das Erstgericht unseren Argumenten nicht folgt", kündigte Wess im oe24.TV-Interview an. 

Benko bleibt über Weihnachten im Gefängnis
© oe24

Das Wiener Straflandesgericht hat den Enthaftungsantrag nun aber jedenfalls abgelehnt. Wess kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. „Das Gericht vermeint, der lange zu untersuchende Zeitraum aus der Vergangenheit begründe bereits die (konkrete) Tatbegehungsgefahr für die Zukunft. Wir sehen das anders, weil es das bisherige (erkennbare) Haftübel bei einem bis dato gerichtlich unbescholtenen österreichischen Staatsbürger, der auch umfassend sozial integriert ist – und damit die Verhältnismäßigkeit nicht ausreichend berücksichtigt. Wir werden daher auch dieses Mal gegen diese Entscheidung ein Rechtsmittel erheben", kündigte er gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung an. 

Die Bedenken der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), denen der zuständige Richter letztendlich auch folgte, sind, dass eine Flucht- und Tatbegehungsgefahr bestehe. Daher sei die Untersuchungshaft notwendig. 

Benko wäre "ein Narr", wenn er das täte

Wess hält dagegen, dass Benko sich zehn ganztägigen Beschuldigtenvernehmungen gestellt habe und in 30 Stunden über 400 Fragen beantwortet habe. Somit sei keine Flucht-, Verdunkelungs- oder Tatbegehungsgefahr gegeben. Zudem wäre Benko ein "Narr", wenn er aus der U-Haft käme, und "fröhlich irgendein malversives Verhalten setzen würde", argumentierte Wess bereits im oe24.TV-Interview. 

Wess verweist zudem darauf, dass Benko sich in der U-Haft vorbildlich verhalte. Die Abschirmung von seiner Frau und Kindern würde ihn psychisch aber sehr belasten. 

Im Oktober wurde Benko in Innsbruck im ersten Strafverfahren wegen betrügerischer Krida nicht rechtskräftig zu zwei Jahren Haft verurteilt. In einem zweiten Verfahren im Dezember fasste Benko ebenfalls wegen betrügerischer Krida 15 Monate bedingte Haft aus. Nach Einsprüchen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und Verteidigung ist auch dieses Urteil nicht rechtskräftig. Benko wies bisher stets jegliche Vorwürfe zurück.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden