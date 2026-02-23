Preis-Schock 255 Euro für einen Skitag und vieles kostet noch extra

Ein Skitag in Vorarlberg wird für Familien immer mehr zum Luxusgut. In der Silvretta Montafon zahlte eine vierköpfige Familie kürzlich 255 Euro – und das, obwohl das Skigebiet nicht einmal voll war.

Das Skivergnügen in der heimischen Silvretta Montafon hat seinen Preis, wie das Beispiel einer vierköpfigen Familie zeigt. Für ihren Skiausflug am Dienstag, 10. Februar 2026, legten die Eltern insgesamt 255 Euro allein für die Liftkarten auf den Tisch.

In dieser Summe waren weder die Ausrüstung noch die Verpflegung oder die Anreise inkludiert. Die Kosten setzten sich aus 81 Euro pro Erwachsenem und 46,50 Euro pro Kind zusammen.

Rätselraten über hohe Ticketpreise

Besonders irritiert zeigte sich die Familie über die Auslastung vor Ort. Laut einem Bericht von "Vorarlberg online" blieben an diesem Tag sogar in der Tiefgarage Stellplätze frei, und die Frequenz auf den Pisten wirkte moderat. Dass der Preis dennoch so hoch ausfiel, liegt an den modernen Preismodellen der Skigebiete. Das sogenannte "Dynamic Pricing" sorgt dafür, dass sich der Ticketpreis nicht nach der tatsächlichen Besucherzahl am Tag selbst, sondern nach Prognosen und dem Buchungszeitpunkt richtet.

Früh buchen spart Geld

Wer seine Karten erst kurzfristig kauft, muss meist tief in die Tasche greifen. Eine Analyse des ORF zeigt, dass die Preise in der Silvretta Montafon während der Hochsaison auf bis zu 90 Euro pro Erwachsenenticket klettern können. Damit liegt das Gebiet teilweise sogar über den Fixpreisen von Ski Arlberg. Die Nachfrage wird bereits im Vorfeld eingeschätzt – wirkt die Piste dann am eigentlichen Tag leer, bleibt der hohe Preis für Kurzentschlossene dennoch bestehen.

Preismodelle unter der Lupe

Die nüchterne Antwort auf die Preisgestaltung ist also die computergesteuerte Prognose. Selbst wenn das Skigebiet nicht überlaufen ist, rechtfertigt das System den hohen Preis durch die ursprünglich erwartete starke Nachfrage für diesen Zeitraum. Für Familien bedeutet das in der Praxis: Nur wer weit im Voraus plant und bucht, hat eine Chance auf günstigere Tarife, während spontane Skiausflüge in Vorarlberg massiv ins Geld gehen können.