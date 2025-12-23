Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.600 aktien down -2.7% Andritz AG 65.80 aktien down -0.08% BAWAG Group AG 124.50 aktien down -0.95% CA Immobilien Anlagen AG 22.780 aktien down -0.35% CPI Europe AG 15.500 aktien down -0.9% DO & CO Aktiengesellschaft 203.50 aktien down -0.73% EVN AG 26.950 aktien down -0.55% Erste Group Bank AG 100.10 aktien down -0.3% Lenzing AG 22.400 aktien down -0.22% OMV AG 46.860 aktien down -0.47% Oesterreichische Post AG 30.750 aktien down -0.32% PORR AG 31.500 aktien down -0.47% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.380 aktien up +0.21% SBO AG 26.800 aktien down -0.56% STRABAG SE 79.60 aktien equal +0% UNIQA Insurance Group AG 15.440 aktien down -0.39% VERBUND AG Kat. A 61.85 aktien up +0.41% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.10 aktien down -0.45% Wienerberger AG 30.260 aktien up +0.87% voestalpine AG 37.280 aktien down -0.69%
  1. oe24.at
  2. Business
Flughafen Klagenfurt
© TZOe Raunig

Kärnten Airport

Flughafen Klagenfurt: Gericht kippt Rückverstaatlichung

23.12.25, 12:15
Teilen

a

Lilihill ist wieder Mehrheitseigentümer des Klagenfurter Flughafens. Das Handelsgericht Wien hat einer Feststellungsklage von Lilihill vollinhaltlich stattgegeben, bestätigte eine Gerichtssprecherin einen Online-Bericht der "Kleinen Zeitung" vom Dienstag. Stadt Klagenfurt und Land Kärnten hatten 2023 eine Call Option gezogen und damit wieder die Mehrheit des Flughafens Klagenfurt übernommen, wogegen Lilihill sich wehrte. Das zivilrechtliche Urteil ist nicht rechtskräftig.

Lilihill, die Gesellschaft von Immobilienentwickler Franz Peter Orasch, hatte im Jahr 2018 die Mehrheit des Klagenfurter Flughafens übernommen, die Kärntner Beteiligungsverwaltung K-BV und Stadt Klagenfurt hielten ab diesem Zeitpunkt nur mehr eine Sperrminorität. Anfangs hatte Lilihill hochtrabende, hunderte Millionen Euro schwere Ausbaupläne für den Flughafen präsentiert, die aber nie umgesetzt wurden. Vorwürfe wurden laut, dass Orasch eher die Entwicklung der nicht betriebsnotwendigen Grundstücke als den Flugbetrieb im Auge habe.

Während die SPÖ sich abwartend gab, pochte Koalitionspartner ÖVP beharrlich auf einen Rückkauf. Vertraglich war festgelegt worden, dass ein solcher möglich ist, wenn die Passagierzahl am Flughafen Klagenfurt in einem Jahr unter 100.000 sinkt. Das war sowohl 2021 als auch 2022 der Fall. 2023, nach der geschlagenen Landtagswahl, winkte die Neuauflage der rot-schwarzen Regierungskoalition den Rückkauf schließlich durch. Dabei wurden Lilihill rund 4 Mio. Euro überwiesen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden