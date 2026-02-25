Nvidia mit erneutem Rekordquartal

Der anhaltend hohe Bedarf an Hochleistungsprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) hat Nvidia erneut zu einem überraschend starken Quartalsergebnis verholfen.

Der Umsatz sei um 73 Prozent auf ein Rekordhoch von 68,1 Milliarden Dollar gestiegen, teilte der weltgrößte Chipkonzern am Mittwoch mit. Der bereinigte Gewinn habe sich auf 1,62 Dollar je Aktie nahezu verdoppelt.

"Die Nachfrage nach Rechenleistung wächst exponentiell", sagte Konzernchef Jensen Huang. Mit der kommenden Prozessorgeneration Vera Rubin werde das Unternehmen seine führende Marktposition ausbauen. Nvidia-Aktien stiegen daraufhin im nachbörslichen Handel an der Wall Street um 3,5 Prozent.

Für das laufende Quartal peilt Nvidia Erlöse von 78 Milliarden Dollar an, bei einer Schwankungsbreite von zwei Prozent. Die bereinigte operative Gewinnmarge werde voraussichtlich bei 74,9 bis 75 Prozent liegen. Im abgelaufenen Quartal lag sie bei 75,2 Prozent.