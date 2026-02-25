Händler stellt klar: "Oster-Eier sind sicher"

Billa stellt auch bei steigender Nachfrage zu Ostern das Angebot an Frischeiern zu 100 Prozent aus Österreich sicher.

Zuletzt gab einige Händler in Österreich, bei denen alle Eier im Regal leergekauft waren. Besonders vor Ostern ein heißes Thema. REWE-Tochter Billa stellt jetzt klar. Man setzt konsequent auf Frischeier aus Österreich und gibt damit ein klares Bekenntnis zur heimischen Landwirtschaft ab. Selbst in der Osterzeit, wenn traditionell die Nachfrage an Eiern in den Märkten um rund 50 Prozent steigt, sorgt BILLA zuverlässig dafür, dass die Regale ausschließlich mit Frischeiern österreichischer Herkunft gefüllt sind.

10,5 Mio. Ostereier von heimischen Betrieben

Der Lebensmitteleinzelhändler bezieht rund um Ostern rund 10,5 Mio. Ostereier von heimischen Betrieben, die auch in Österreich gefärbt und verpackt werden. Insgesamt beträgt die jährliche Abnahmemenge an Eiern rund 260 Mio. Stück, davon rund 250 Mio. Frischeier, die zu rund 62 % aus Bio und Freilandhaltung und 38 % aus Bodenhaltung stammen. Damit sorgt BILLA in der heimischen Landwirtschaft jährlich für eine Wertschöpfung von rund 55 Millionen Euro und nimmt rund 13 Prozent der heimischen Eier ab.

Erich Szuchy, BILLA Vorstandsvorsitzender: „Auch wenn die Nachfrage zur Osterzeit deutlich steigt, stehen wir zu unserem Bekenntnis zur österreichischen Landwirtschaft und bieten ausschließlich heimische Frisch- und Ostereier an. Wir arbeiten mit vielen Betrieben seit vielen Jahren zusammen und sehen, dass die Anzahl an regionalen Lieferant:innen, die Märkte in ihrer Region beliefern, steigt. Auch heuer stellen wir für das Osterfest sicher, dass unsere Kund:innen mit Eiern zu 100 % aus Österreich versorgt sind.“

Tierwohl wichtig

Auch in Sachen Tierwohl hat BILLA früh entscheidende Schritte gesetzt. Bereits im Jahr 1996 hat BILLA als erster Lebensmitteleinzelhändler in Österreich den Verkauf von Käfigeiern beendet – lange bevor das in Supermärkten und Diskontern eine Selbstverständlichkeit war.

Seit Jahrzehnten ist es BILLA ein Anliegen, die Bedingungen für Nutztiere nachhaltig zu verbessern. So ist Tierwohl mit einem Anteil von 50 Prozent am Verkaufsumsatz im Frischfleischsegment bei BILLA keine Nische mehr.

Mit der Entscheidung, ausschließlich auf Frischfleisch aus Österreich zu setzen, hat BILLA 2020 eine Vorreiterrolle im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel eingenommen. In allen BILLA und BILLA PLUS sowie BILLA Kaufleute Märkten ist ausschließlich Frischfleisch von Tieren verfügbar, die in Österreich geboren, aufgezogen und verarbeitet wurden. Das gilt nicht nur für Rind, Kalb und Schwein, sondern über alle Fleischkategorien hinweg – also inklusive Hendl, Pute, Ente, Gans, Wild und Lamm. Am Bekenntnis zur österreichischen Landwirtschaft wird das Mercosur-Abkommen nichts ändern. BILLA ist der erste und bisher einzige Lebensmittelhändler in Österreich, der Frischfleisch – inklusive Geflügel und Aktionsware – ausschließlich aus Österreich anbietet.