Irrer Geldkoffer-Zoff zwischen FPÖ und Neos
© Getty

Schlagabtausch

Irrer Geldkoffer-Zoff zwischen FPÖ und Neos

25.02.26, 12:33
Teilen

Es geht um die hohe Politik und Koffer voller Geld quer durch Europa. Zwischen FPÖ und Neos gibt es jetzt einen harten Schlagabtausch.

Der Generalsekretär der FPÖ erzählt in einer Pressekonferenz, dass es das "hartnäckige Gerücht gibt, dass Regierungsvertreter mit Geldkoffern in die Ukraine fahren." Auf diesen Vorwurf von Christian Hafenecker (FPÖ) - auch gegen die Außenministerin - kontert der Neos-General Douglas "Duxi" Hoyos in einem knallharten Instagram-Video.

Knallharter Konter

"Das sind Fake News, die die FPÖ verbreitet", sagt Hoyos im Video, unterlegt von knalliger Musik. Tatsächlich habe Ex-FPÖ Heinz-Christian Strache Geldkoffer durch Europa gefahren - im Kofferraum verstaut. Die FPÖ bunkere Goldbarren im Tirol. Und die FPÖ wolle Österreich näher an Russland bringen.

Zuletzt fordert Hoyos: "Liebe FPÖ, legt offen, welchen Vetrag ihr mit Russland habt. Und legt eure Konten offen, wie wir das tun. Die Neos stehen für Transparenz."

 


 

Das professionell gestaltete Social Media-Video des kleinen Regierungspartners fordert die bisherige FPÖ-Vormacht in den sozialen Medien heraus. Ob es Antworten von Christian Hafenecker gibt?

