Jelena Maier

Essen ist fertig: 2 Gesunde Mealprep-Ideen für den Alltag

22.02.26, 11:00
Kreative und gesunde Rezepte sind das Steckenpferd von Jelena Maier. Mit ihren Mealprep-Ideen sorgt sie täglich für abwechslungsreiche Mahlzeiten und weniger Stress! 

Karotten-Misosauce mit Brokkoli

© Jelena Maier

Zutaten für 4 Personen

  • 250 g Karotten
  • 15 g Ingwer
  • 40 g helle Misopaste
  • 60 g frisch gepresster Orangensaft
  • 50 g Mayonnaise
  • Salz
  • 400 g Brokkoli oder Bimi
  • 2–3 EL Mandelblättchen
  • 1 EL Olivenöl plus 1 EL zum Beträufeln (optional)
  • ½ TL edelsüßes Paprikapulver
  • 80 g Feta

Zubereitung * 45 MIN * 3 Tage im Kühlschrank haltbar * Sauce: 2 Monate im Gefrierfach haltbar

  1. Die Karotten schälen, in grobe Stücke schneiden und in etwas Wasser weich dünsten. Ingwer schälen und fein reiben. Mit Karotten, Misopaste, Orangensaft und Mayonnaise in einem Mixer oder mit einem Pürierstab zu einer glatten Sauce pürieren. Mit Salz abschmecken.
  2. Den Brokkoli in Röschen teilen und in gut gesalzenem Wasser oder in einem Dämpfeinsatz bissfest garen.
  3. Die Mandelblättchen im Öl goldbraun rösten, mit Paprikapulver und 1 Prise Salz würzen.
  4. Zum Servieren die Sauce auf Teller verteilen, den Brokkoli darauf anrichten, mit zerbröseltem Feta und den gerösteten Mandeln toppen. Nach Belieben mit etwas Olivenöl beträufeln. 

    Tipp. Die Sauce kann sehr gut auf Vorrat eingefroren werden. Nach dem Auftauen einfach einmal gut durchrühren oder kurz pürieren – so wird sie wieder schön cremig. 

Karottenlachs auf Bagel

© Jelena Maier

Zutaten für 4 Personen

Für den Karottenlachs:

  • 4 große Karotten
  • 2 EL Sojasauce
  • 2 EL Reisessig oder Apfelessig
  • 2 EL Olivenöl
  • 1 TL geräuchertes Paprikapulver
  • ½ TL Knoblauchpulver
  • 1 TL Ahornsirup
  • ½ TL Salz

Außerdem:

  • 4 Bagels
  • 4 EL (veganer) Frischkäse
  • ½ kleine rote Zwiebel
  • frischer Dill, Schnittlauch und weißer Sesam zum Garnieren

Zubereitung * 2 h 45 MIN * 3 Tage im Kühlschrank haltbar

  1. Für den Karottenlachs die Karotten schälen und in einem Topf mit Salzwasser oder im Dampfgarer ca. 15 Minuten weich garen – sie sollten weich sein, aber nicht zerfallen und Biss behalten. Etwas abkühlen lassen und mit einem Sparschäler oder Messer in dünne lange Streifen schneiden.
  2. Für die Marinade alle übrigen Zutaten für den Karottenlachs verrühren und die Karottenstreifen darin mindestens 2 Stunden, für noch mehr Aroma über Nacht, im Kühlschrank ziehen lassen.
  3. Die Bagels halbieren und mit Frischkäse bestreichen. Mit Karottenlachs belegen. Die Zwiebel schälen und klein würfeln. Mit Kräutern und Sesam als Garnitur verwenden.

    Tipp. Wenn du die Karotten nach dem Marinieren kurz bei Zimmertemperatur „anwärmst“, entfalten sich die Aromen noch intensiver und der „Lachs“ schmeckt besonders vollmundig.  

© oe24

Prep it like Jelena. Entspannt planen, easy zubereiten,  besser essen. Inkl. Tipps für Wochenpläne,  Aufbewahrung und Haltbarmachen. Brandstätter Verlag/30 Euro

