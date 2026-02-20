Paukenschlag: Graz wählt schon am 28. Juni

Die Graz-Wahl findet schon am 28. Juni statt - Bürgermeisterin Elke Kahr hat in einem spektakulären Rede die Vorverlegung verkündet.

Die Grazer Gemeinderatswahl 2026 wird schon am 28. Juni stattfinden. Das hat Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) am Freitag bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Das Statut sieht vor, dass der Wahltermin - berechnet nach dem vergangenen Termin am 26. September 2021 - zwischen 10. Mai und 22. November liegen darf. Der Termin kommt dennoch überraschend früh. Kahr meinte: "Die Monate im Sommer können dadurch genutzt werden, um die neue Periode gut vorbereiten zu können." Ab sofort herrscht in der steirischen Landeshauptstadt also Wahlkampf.