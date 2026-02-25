Alles zu oe24VIP
Fans geschockt: Meister Proper geht in Pension
© Meister Proper

Putz-Legende

Fans geschockt: Meister Proper geht in Pension

25.02.26, 18:16
Nach fast 70 Jahren im Dienst hängt das bekannteste Gesicht der Reinigungswelt den Putzfetzen an den Nagel. Meister Proper verabschiedet sich von seiner Rolle als magischer Helfer im Haushalt. 

Der kahlköpfige Mann mit dem markanten Ohrring war seit der Markteinführung im Jahr 1958 das Gesicht der Marke. Die Figur wurde bereits Mitte der 1950er-Jahre entwickelt, als Procter & Gamble den Werbegrafiker Richard Black beauftragte, ein Maskottchen für einen neuen Haushaltsreiniger auf Waschmittelbasis zu entwerfen. Die Grundidee hinter dem Design war ein kahlköpfiger Mann, der an die Kräfte eines Flaschengeists erinnert und „wie durch Magie“ reinigt. Black zeichnete damals zwei verschiedene Varianten – eine mit einem Nasenring und eine mit einem Ohrring. Das Unternehmen entschied sich schließlich für die Version mit dem Ohrring, die bis heute weltweit bekannt ist.

Die Entstehung einer Kultfigur

Über die Jahrzehnte hinweg wurde das Sortiment rund um die muskulöse Werbefigur stetig ausgebaut. Von klassischen Allzweckreinigern mit verschiedenen Düften bis hin zu modernen „Magic Eraser“-Schwämmen und speziellen Reinigungsgeräten blieb Mr. Proper das zentrale Erkennungsmerkmal. Ein besonderes Highlight in der jüngeren Markengeschichte war ein viel beachteter Werbespot beim Super Bowl im Jahr 2017, der für großes Aufsehen sorgte und die Bekanntheit der Figur noch einmal unterstrich.

Spekulationen über die Zukunft

Wie es nach diesem Abschied nun konkret weitergeht, bleibt vorerst offen. In sozialen Medien deutete die Figur bereits mögliche neue Rollen an und zeigte sich als DJ, Snowboarder, Läufer, Koch oder Kletterer. In einem Posting hieß es dazu: „Niemand hat gesagt, dass Ruhestand langweilig sein muss“. Ob ein offizieller Nachfolger für die Kult-Glatze geplant ist, wurde bisher nicht kommuniziert. Es ist nicht das erste Mal, dass die Marke mit der Abwesenheit ihrer Figur spielt. Bereits vor rund zehn Jahren wurde Mr. Proper in einen „verlängerten Urlaub“ geschickt, während öffentlich nach einem neuen Mr., einer Ms. oder einer Mrs. Proper gesucht wurde.

Marketing-Gag oder echtes Ende

Fans der Marke in Österreich und weltweit fragen sich nun, ob es sich um einen geschickten Marketing-Schachzug handelt oder ob die Ära tatsächlich endet. Die Strategie, die Figur in neuen, sportlichen Rollen zu zeigen, lässt viel Raum für Spekulationen über die künftige Ausrichtung der Werbekampagnen. Fest steht nur, dass die klassische Form von Mr. Proper, wie man sie seit 1958 kennt, nun nach 68 Jahren offiziell „Adieu“ sagt.

