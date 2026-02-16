Alles zu oe24VIP
Swarovski Optik
© Swarovski Optik

Stellenabbau

Trump-Zollfaust trifft Swarovski Optik: 40 Jobs weg

16.02.26, 13:27
Teilen

Nächste Schock-Nachricht für Tirol. Der US-Zoll-Hammer von Donald Trump schlägt jetzt bei Swarovski Optik mit voller Härte ein, beim AMS sind 40 Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet.

Wie Swarovski Optik bestätigt, müssen am Tiroler Betriebsstandort Absam sofort 40 Mitarbeiter beim AMS zur Kündigung angemeldet werden. Grund für das bittere Aus ist der massive Druck durch neue Zölle auf dem US-Markt, der fast die Hälfte des gesamten Umsatzes ausmacht.

Kampf ums Überleben 

Die Traditions-Marke kämpft ums Überleben! Neben den Trump-Zöllen setzen dem Unternehmen explodierende Kosten, eine alternde Kundschaft und der harte Wettbewerb durch digitale Anbieter massiv zu. Vorstandschef Johannes Oberdanner spricht in einer Aussendung von einer „unausweichlichen“ Maßnahme, um die wirtschaftliche Basis für die Zukunft zu retten. Trotz einer 10-Millionen-Euro-Investition in ein neues Logistikzentrum herrscht in der Belegschaft nun pure Existenzangst.

Kündigungs-Welle 

Die Kündigungs-Welle nimmt kein Ende! Erst im November schockte der Kristall-Riese mit der Nachricht, am Hauptsitz in Wattens rund 400 Stellen streichen zu müssen. Jetzt erreicht das Job-Beben auch die Optik-Sparte in Absam. Ganz Tirol zittert: Ist das erst die Spitze des Eisbergs oder kann der Abwärts-Trend beim heimischen Vorzeige-Konzern noch gestoppt werden?

