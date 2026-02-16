Kostüm-Irrsinn in Wien: Grüne feiern als Blechturmgasse & 59A!

Skurriler Faschings-Auftritt der Öko-Partei im 5. Bezirk! Die Grünen Margareten sorgen für Lacher: Bei ihrer Faschings-Party verkleideten sich die Lokal-Politiker nicht als Cowboys oder Prinzessinnen, sondern als Verkehrsschilder und Straßenzüge.

Während ganz Österreich im Krapfen-Fieber Fasching feiert, setzen die Grünen in Margareten noch einen drauf. In einem jetzt veröffentlichten Instagram-Video zeigt sich die Bezirksgruppe von ihrer „kreativsten“ Seite.

Die skurrilsten Kostüme Wiens?

Die User trauten ihren Augen kaum: Da steht ein Aktivist als Bushaltestelle für den 59A, eine andere Teilnehmerin hat sich als Blechturmgasse drapiert, und sogar der staubelastete Margaretengürtel bekam ein eigenes menschliches Denkmal.

Netz lacht über „Verkehrs-Verkleidung“

In den sozialen Netzwerken wird der Clip bereits heiß diskutiert. Die Botschaft dahinter: Die Grünen wollen auch im Fasching auf ihre Lieblingsthemen, nämlich den öffentlichen Verkehr und die Verkehrsberuhigung im Bezirk, aufmerksam machen.





Ob die Wähler den „59A zum Mitnehmen“ oder die „lebendige Blechturmgasse“ bei der nächsten Wahl mit einer Stimme belohnen, bleibt abzuwarten. Der Faschings-Auftritt ist jedenfalls ein Kostüm-Hammer.