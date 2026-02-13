Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Polizeiauto
© Viyana Manset Haber

Zwei Beamte verletzt

In Favoriten: Polizei-Auto crasht mit Lieferwagen

13.02.26, 17:00 | Aktualisiert: 13.02.26, 18:54
Heute kam es auf der Favoritenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall – ein Polizei-Fahrzeug und ein Pkw krachten zusammen.

Wien. Am Freitag um etwa 13 Uhr kam es zu einem Schreckmoment in der Favoritenstraße im 10. Bezirk: Ein Polizei-Auto und ein Pkw crashten. Der Streifenkraftwagen der Polizei befand sich auf einer Einsatzfahrt, als es an der Kreuzung Favoritenstraße Ecke Gellertgasse krachte. 

Laut ersten Zeugenaussagen soll der Lenker des Pkw bei der Einfahrt in die Kreuzung das Verkehrszeichen "Vorranggeben" missachtet haben, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Der 65-Jährige und zwei der Beamten erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Sie wurden durch die Berufsrettung Wien und weitere Rettungsdienste notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht.

Fotos des Unfalls zeigen Schäden am Auto des Einsatzfahrzeuges. Auch der Lieferwagen wurde bei dem Unfall beschädigt – auf Bildern ist eine demolierte Autofront zu sehen.

Polizeiauto
Polizeiauto
Polizeiauto
Polizeiauto
Die Erhebungen zum Unfallhergang hat das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien übernommen.

