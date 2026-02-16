Bilanz der Derby-Schande: Über 100 Anzeigen

Das Wiener Derby war am Sonntag von schweren Ausschreitungen der Rapid-Fans überschattet. Nun zieht die Polizei Bilanz.

Es waren Szenen, die nichts mit dem Fußball zu tun haben sollten, die am Sonntag die heimische Sportwelt schockierten. Einige unbelehrbare Personen des Rapid-Anhangs konnten mit der drohenden Niederlage nicht umgehen und schossen pyrotechnische Gegenstände auf das Spielfeld und die anliegenden Sektoren.

Die Bundesliga kündigte bereits harte Sanktionen an und auch nach Schlusspfiff sorgten einige Personen in Favoriten für Unruhe. Nun hat die Polizei die Bilanz der Derby-Schande veröffentlicht. Demnach wurde ein 26-jähriger Mann durch einen Böller leicht verletzt.

Über 100 Anzeigen

"Nach Spielende kam es im Zuge des Abstroms im Bereich des Reumannplatzes zu gewaltsamen Ausschreitungen der Fans des SK Rapid gegen die Polizei. Teilweise vermummte Personen bewarfen die Einsatzkräfte gezielt mit Pyrotechnik, Glasflaschen und Bechern sowie Stühlen eines Lokals. Im Zuge dessen kam es auch zu mehreren Sachbeschädigungen (unter anderem eines Einsatzfahrzeugs) durch bislang unbekannte Täter", heißt es in der Presseaussendung der Polizei.

Eine Polizeibeamtin wurde dabei verletzt und konnte den Dienst nicht fortsetzen. Insgesamt gab es 21 strafrechtliche und 96 verwaltungsstrafrechtliche Anzeigen. Es wird auch weitere Ermittlungen aufgrund des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt, der versuchten schweren Körperverletzung und der Sachbeschädigung geben.