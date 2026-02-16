Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
derby schande.png

Fan-Eklat

Bilanz der Derby-Schande: Über 100 Anzeigen

16.02.26, 13:49 | Aktualisiert: 16.02.26, 15:28
Teilen

Das Wiener Derby war am Sonntag von schweren Ausschreitungen der Rapid-Fans überschattet. Nun zieht die Polizei Bilanz.

Es waren Szenen, die nichts mit dem Fußball zu tun haben sollten, die am Sonntag die heimische Sportwelt schockierten. Einige unbelehrbare Personen des Rapid-Anhangs konnten mit der drohenden Niederlage nicht umgehen und schossen pyrotechnische Gegenstände auf das Spielfeld und die anliegenden Sektoren.

Die Bundesliga kündigte bereits harte Sanktionen an und auch nach Schlusspfiff sorgten einige Personen in Favoriten für Unruhe. Nun hat die Polizei die Bilanz der Derby-Schande veröffentlicht. Demnach wurde ein 26-jähriger Mann durch einen Böller leicht verletzt.

Derby Polizei
© GEPA

Über 100 Anzeigen

"Nach Spielende kam es im Zuge des Abstroms im Bereich des Reumannplatzes zu gewaltsamen Ausschreitungen der Fans des SK Rapid gegen die Polizei. Teilweise vermummte Personen bewarfen die Einsatzkräfte gezielt mit Pyrotechnik, Glasflaschen und Bechern sowie Stühlen eines Lokals. Im Zuge dessen kam es auch zu mehreren Sachbeschädigungen (unter anderem eines Einsatzfahrzeugs) durch bislang unbekannte Täter", heißt es in der Presseaussendung der Polizei.

Video zum Thema: Ausschreitungen in Favoriten nach Derby

Video zum Thema: Rapid-Fans sorgen für Derby-Schande

Video zum Thema: Rapid-Fans sorgen für Derby-Schande

Eine Polizeibeamtin wurde dabei verletzt und konnte den Dienst nicht fortsetzen. Insgesamt gab es 21 strafrechtliche und 96 verwaltungsstrafrechtliche Anzeigen. Es wird auch weitere Ermittlungen aufgrund des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt, der versuchten schweren Körperverletzung und der Sachbeschädigung geben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen