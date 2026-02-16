Alles zu oe24VIP
AK-Ferienspaß sorgt auch heuer für Action & Spaß
In 15 Bezirken

AK-Ferienspaß sorgt auch heuer für Action & Spaß

16.02.26, 13:21
Auch im heurigen Sommer wird es ein umfassendes Betreuungsangebot geben. 

Auch im Sommer 2026 bietet die Arbeiterkammer Oberösterreich mit dem AK-Ferienspaß ein kostenloses Betreuungsangebot für Volksschulkinder. Das ganztägige Programm findet von 24. bis 28. August sowie von 31. August bis 4. September statt und unterstützt Eltern bei der Ferienplanung.

In Kooperation mit der Volkshochschule Oberösterreich wird das Angebot in 15 Bezirken umgesetzt, darunter Braunau, Gmunden, Perg und Wels. Geboten werden Sport, Kreativworkshops, Ausflüge und Bauernhofbesuche, betreut von qualifiziertem Personal. Für Kinder von AK-Mitgliedern ist die Teilnahme inklusive Mittagessen kostenlos. Die Plätze sind begrenzt, die Anmeldung ist ab sofort möglich.

