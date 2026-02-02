Alles zu oe24VIP
Lotto-Gewinn
© Getty

Glücksziehung

Rekord-Gewinn! 123 Mio. Euro Lotto-Jackpot geknackt

02.02.26, 20:54
Teilen

Eine Gruppe von 21 Freunden aus einem Dorf in Belgien hat den Jackpot bei der Lotterie Euromillions geknackt und teilt nun den Gewinn von 123 Millionen Euro zu gleichen Teilen unter sich auf.  

Die 21 Gewinner waren am Montag das Gesprächsthema Nummer eins in dem flämischen Dorf Zingem. Jeder von ihnen erhält knapp 5,9 Millionen Euro.

Der Gewinn von insgesamt 123.555.827 Euro wurde bei der Ziehung am Freitag erzielt. Es ist der höchste jemals in Belgien geknackte Jackpot. Euromillions wird in den neun europäischen Ländern Belgien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Österreich, Portugal, Spanien und Schweiz gespielt.

