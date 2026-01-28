Alles zu oe24VIP
Sharon Stone Paris
© Getty Images

Wie bei Lugner

Sharon Stone: Das ist ihr Opernball-Fahrplan

28.01.26, 11:13
Hollywood-Glamour für den Wiener Opernball: Golden-Globe-Gewinnerin Sharon Stone wird heuer als prominenter Gast in einer der Logen Platz nehmen. Nach Wien kommt sie bereits drei Tage vor dem Ball.

Sharon Stone wird den Wiener Opernball in der Loge von Unternehmer Karl Guschlbauer besuchen. Im Zuge ihres Aufenthalts in Österreich ist zudem ein öffentlicher Empfang in St. Willibald in Oberösterreich geplant: Am 10. Februar ab 12 Uhr haben Fans die Möglichkeit in der "Süßen Welt" des Unternehmers, die Schauspielerin live zu erleben. Auch eine Pressekonferenz ist vor dem Ball geplant.

Auch ein Dinner im kleinen Kreis soll für Stone mit Guschlbauer und ausgesuchten Gästen in Wien stattfinden.

Guschlbauer_Werksverkauf
© Guschlbauer

Mehr lesen:

Guschlbauer zeigt sich geehrt

Karl Guschlbauer, bekannt als "Schaumrollenkönig", zeigt sich begeistert von seinem Opernball-Gast. "Nach Priscilla Presley im Vorjahr ist es mir eine besondere Ehre, mit Sharon Stone wieder einen Weltstar in St. Willibald begrüßen zu können. Dass sie mich auf den diesjährigen Opernball begleiten wird, ist natürlich das i-Tüpfelchen! Ihre Ausstrahlung, ihre Eleganz und ihr soziales Engagement passen perfekt zu unserer Marke und zu unserem Verständnis von Genusskultur."

Sharon Stone: umwerfend schön in Cannes
© Getty Images

Stone freut sich auf Wien

life ball keszler, stone
Sharon Stone & Gerry Keszler
© EPA/APA/Hans Klaus Techt
 

Auch Sharon Stone blickt ihrem Österreich-Besuch erwartungsvoll entgegen. "Der Opernball ist eine Veranstaltung von Weltruf und die Oper ein magischer Ort. Ich freue mich sehr darauf, in diese Welt eintauchen zu dürfen", sagte die Schauspielerin. Für Stone ist es ein Wien-Comeback, nachdem sie vor rund 20 Jahren bereits bei Gery Keszlers Life Ball mit dabei war.

Karl Guschlbauer mit Priscilla Presley

Karl Guschlbauer mit Priscilla Presley 

© Robin Consult/Harald Dostal

Passend zur Ballsaison präsentiert Guschlbauer eine kulinarische Neuerung: die goldene „Opernball-Schaumrolle“. Das Rezept wurde gemeinsam mit Starkoch Johann Lafer entwickelt.

