"Basic Instinct"-Star soll am 12. Februar in der Wiener Staatsoper mit dabei sein

Noch rund zwei Wochen sind es, bis es in der Wiener Staatsoper einmal mehr "Alles Walzer" heißt. Und je näher dieses Datum rückt, desto heißer wird das Getuschel, wer in welcher Loge Platz nehmen wird. Vor allem um die Loge von Schaumrollen-König Karl Guschlbauer ranken sich seit Tagen heiße Gerüchte um den Stargast. Namen wie Reese Witherspoon, Cate Blanchett & Co. sind bereits gefallen. Heute wird der Name offiziell verkündet - und alles spricht für Sharon Stone.

© Getty Images

Angeblich soll sie die "blonde, sozial engagierte US-Schauspielerin jenseits der 60" - wie Guschlbauer seinen Gast beschreibt - sein Opernball-Star sein. Die Beschreibung passt jedenfalls perfekt zu Stone, der Wien nicht unbekannt ist. Vor 20 Jahren war sie bei Gery Keszlers "Life Ball" mit dabei. Mit dem Opernball könnte sie jetzt ihr großes Wien-Comeback feiern.

Mehr lesen:

Stone bringt Glamour auf den Opernball

Wie bei Richard Lugner einst soll es auch mit Sharon Stone ein Dinner vor dem Ball geben - von Seiten der PR-Agentur von Karl Guschlbauer wird eisern geschwiegen. Man hört nur, dass es eventuell mit seinem Star-Gast auch eine Pressekonferenz geben könnte. So hätte es auch Lugner gefallen - und getan.

Karl Guschlbauer mit Priscilla Presley © Robin Consult/Harald Dostal

Mit dem Engagement von Sharon Stone ist es nunmehr der oberösterreichische Top-Unternehmer Guschlbauer, der in die Fußstapfen des beliebten und leider verstorbenen Baumeisters tritt und Hollywood-Glamour in die Staatsoper bringt. Schon bei Priscilla Presley war Guschlbauer mit von der Partie und überreichte ihr damals eine seiner berühmten Schaumrollen.

Und die Lugner-Loge selbst? Hier wartet man noch vergeblich auf einen Gast von Jacqueline Lugner. Ob es heuer gar keinen gibt?!