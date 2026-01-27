Adi Weiss lüftet Geheimnis um nächsten Opernball-Stargast

Nach Model-Sensation Nadine Mirada und den deutschen Cowboy-Rockstars The BossHoss zünden Adi Weiss und Michael Lameraner den nächsten Promi-Kracher für ihre exklusive "Style Up Your Life!"-Loge: TV-Star Evelyn Burdecki kommt zum Wiener Opernball.

Für die 35-jährige Düsseldorferin ist es eine ganz besondere Premiere. Die Dschungelkönigin, Let’s Dance-Teilnehmerin und Supertalent-Jurorin besucht den Opernball erstmals – und zeigt sich begeistert, Wiener Glamour-Luft im berühmten Dreivierteltakt zu schnuppern. Evelyn Burdecki zählt aktuell zu den gefragtesten TV-Persönlichkeiten Deutschlands. Mit Humor, Herz und jeder Menge Entertainment-Faktor sorgt sie regelmäßig für Schlagzeilen – und passt damit perfekt in die legendäre "Style Up Your Life!" -Loge.

Evelyn Burdecki mit Michael Lameraner und Adi Weiss © "Style Up Your Life!"

Evelyn Burdecki freut sich schon jetzt auf den großen Abend: "Ich liebe Glamour, große Auftritte und besondere Abende! Und die Loge soll ja wirklich legendär sein. Ich freue mich riesig!“ Auch die Gastgeber sind begeistert über den prominenten Neuzugang. "Evelyn ist witzig, charmant, liebenswert, hübsch und ein totaler TV-Liebling. Genau diese Energie wollen wir am Opernball!", so Adi Weiss und Michael Lameraner.

Adi Weiss und Michael Lameraner mit Nadine Mirada. © STYLE UP YOUR LIFE!

Und das war noch längst nicht alles: Weitere Star-Namen stehen bereits in den Startlöchern. Die Gästeliste der "Style Up Your Life!"-Loge wächst – und wird von Tag zu Tag heißer. Fortsetzung folgt... Versprochen!