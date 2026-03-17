Skisaison verlängern: In diesen Top-Skigebieten fahren Sie noch bis in den Mai

Wer denkt, die Ski-Saison sei bereits vorbei, der irrt gewaltig. Wir verraten Ihnen die ultimativen Hotspots für den Sonnenskilauf, an denen Sie noch bis spät in den Frühling hinein den Pulverschnee genießen können.

Während die ersten schon sehnsüchtig vom Strand träumen, schlägt das Herz echter Wintersport-Fans jetzt erst richtig hoch. Warum? Weil jetzt die beste Zeit des Jahres auf der Piste anbricht. Die Pisten sind herrlich leer, die Sonne wärmt das Gesicht und die Bedingungen laden zum Carving-Spaß ein. Wer den Winter einfach noch nicht loslassen will, muss sich aber ranhalten, in ein paar Wochen ist der Zauber vorbei. Wir verraten Ihnen, in welchen Skigebieten der Winter in die Verlängerung geht und wo Sie sogar noch im Mai ganz entspannt Ihre Schwünge ziehen können.

Ischgl-Samnaun

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Ischgl ist legendär und das nicht nur für seine Partys! Dank der Höhenlage in der Silvretta Arena (der Großteil liegt über 2.300 Metern) ist hier Schneesicherheit bis in den Frühling garantiert. Das bedeutet für Sie: Während im Tal die Blumen blühen, herrschen oben noch absolute Top-Bedingungen. Hier können Sie auf den weitläufigen Pisten völlig grenzenlos bis ins Schweizerische Samnaun schwingen.

Geöffnet bis: 3. Mai 2026

Sölden

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Morgens knackige Abfahrten im Schnee, nachmittags entspannt mit Sonnenbrille auf der Hütte, klingt nach dem perfekten Skitag? In Sölden wird das Realität! Die hochgelegenen Gletschergebiete im Ötztal machen das späte Skifahren zum absoluten Genuss. Bis Anfang Mai erwarten Sie hier Top-Schneeverhältnisse. Egal, ob Sie auf breiten Pisten genüsslich cruisen wollen oder als Profi die sportlichen Steilhänge am Gaislachkogel suchen: In Sölden wird Skifahren zur Sensation.

Geöffnet bis: 3. Mai 2026

Obertauern

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Wenn anderswo schon die Blumen blühen, herrscht in Obertauern noch tiefster Winter. Es gilt als eines der schneesichersten Gebiete des gesamten Alpenraums! Auf bis zu 2.300 Metern Höhe können Sie hier Ihren perfekten letzten Skitrip der Saison erleben. Das Besondere: Die Lifte sind kreisförmig um den Ort angelegt. Sie können also den ganzen Tag die Sonne jagen, ohne jemals ein Auto oder einen Bus zu brauchen

Geöffnet bis: 3. Mai 2026

Zell am See-Kaprun

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Hoch oben in der Skiregion Zell am See-Kaprun geht die Skisaison richtig lange weiter. Hier wird der Traum von weißen Ostern wahr! Bis Ende Mai (!) erwartet Sie unbeschränkter Pistenspaß. Während im Tal der Frühling einzieht, glitzert auf den Gletscherhängen immer noch der Pulverschnee. Adrenalin-Junkies toben sich in den abwechslungsreichen Parcours im Snowpark aus, und Tourensportler:innen finden unzählige Aufstiegsrouten bis ganz nach oben.

Geöffnet bis: 25. Mai 2026

Hintertuxer Gletscher

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Sie wollen sich einfach gar nicht vom Winter verabschieden? Dann ab auf den Hintertuxer Gletscher! Dieser Ort ist der absolute Sonderfall und der Traum eines jeden Pisten-Freaks: Hier fahren Sie unglaubliche 365 Tage im Jahr Ski! Besonders jetzt im Frühling, wenn die Sonne lacht und der Schnee oben noch fantastisch griffig ist, ist das Gebiet der absolute Hotspot.

Geöffnet: Ganzjährig

Sie müssen die Skier noch nicht im Keller verstauen. Packen Sie die Sonnencreme ein, schnappen Sie sich Ihre Ausrüstung und nutzen Sie die Zeit für Ihren ultimativen Frühlings-Skitrip.