Mode-Patzer: Diese Met-Gala-Looks gingen 2026 komplett daneben

In New York traf sich letzte Nacht alles, was Rang und Namen hat, um die Met Gala 2026 zu zelebrieren. Doch während einige Stars Modegeschichte schrieben, sorgten andere für Gesprächsstoff der unfreiwilligen Art. Hier sind die Outfits, die für ordentlich Wirbel sorgten.

Gestern Nacht verwandelte sich das Metropolitan Museum of Art in New York einmal mehr in den exklusivsten Laufsteg der Welt. Die Met Gala ist zurück und mit ihr die ewige Frage: Ist das Kunst oder kann das weg? Unter dem Motto „Fashion is Art“ verschmolzen die Grenzen zwischen Textil und Leinwand, zumindest theoretisch. Doch während die Crème de la Crème der Modewelt die Ästhetik feierte, griffen einige prominente Gäste spektakulär daneben. Von überladenem Kitsch bis hin zur kompletten Themenverfehlung: Wir zeigen Ihnen die Looks, die zwar für Gesprächsstoff sorgten, den Dresscode aber höchstens aus der Ferne gegrüßt haben.

Diese Met-Gala-Outfits gingen gar nicht

Das Motto klang nach ganz großem Fashion-Kino: „Costume Art“. Kurator Andrew Bolton wollte, dass die Stars ihren Körper zur Leinwand machen und Mode wie echte Kunst inszenieren. Klingt nach einem Freifahrtschein für spektakuläre Looks, oder? Tja, genau dieser kreative Spielraum ging ordentlich nach hinten los. Statt Haute-Couture-Magie gab’s bei einigen Gästen vor allem eins: pure Fashion-Fails mit Fremdscham-Garantie.

Grusel-Looks am Red Carpet

Von Madonnas Grusel-Show bis hin zu Katy Perrys mysteriösem Auftritt: Wir haben die Outfits kuratiert, bei denen das Konzept wohl irgendwo zwischen Limousine und rotem Teppich verloren ging:

Met Gala 2026: Die schlimmsten Looks vom roten Teppich 1/15

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Wo modische Genialität gefeiert wird, sind spektakuläre Fehltritte meist nicht weit.