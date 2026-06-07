Stammspieler
Rapid will sich bei Liga-Konkurrenten bedienen
Mit U21-Nationalspieler Nicolas Bajlicz holten die Grün-Weißen bereits einen Leistungsträger von der SV Ried. Nun könnte ein zweiter folgen.
Mit Bajlicz (21) und Nicolas Jozepovic (18), einer der U17-WM-Helden, von Red Bull Salzburg holten sie zwei junge Spieler. Johannes Hoff Thorups Wunschspieler Tonni Adamsen (31) bringt auch Erfahrung, doch es braucht noch mehr.
Abgang nach nur einem Jahr?
Der Abgang von Lukas Grgic (30) im Mittelfeld soll kompensiert werden; dafür wird ein 30-Jähriger der Rieder ins Visier genommen. Laut den "Oberösterreichischen Nachrichten" ist Yusuf Maart der Auserwählte.
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Erst im Sommer 2025 kam der Südafrikaner für 130.000 von den Kaizer Chiefs ins Innviertel. 38 Partien später könnte es Maart weiterziehen. Mit Vertrag bis 2027 wäre eine Ablösesumme fällig.
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