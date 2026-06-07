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Ex-Liverpool-Coach

Geplatzt! Arne Slot wechselt nicht zu Liga-Konkurrent

OR
von
Pep Guardiola und Arne Slot
© getty
Erst eine Woche ist vergangen, seit Arne Slot bei Liverpool entlassen wurde. Schon jetzt arbeitete ein Premier-League-Konkurrent an seiner Verpflichtung, doch der Niederländer lehnte ab.
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Nach dem sensationellen Meistertitel in der ersten Saison nach der Ära Jürgen Klopp endete das Engagement von Slot bei den "Reds" nach der zweiten Spielzeit jäh.

An Interessenten wird es dem 47-Jährigen aber nicht fehlen, das zeigt sich schon jetzt.

Arne Slot lehnt Angebot ab

Denn nur eine Woche nach der Freistellung an der Merseyside hätte Slot umgehend ein Jobangebot auf dem Tisch liegen gehabt, sogar in der Premier League.

Nach übereinstimmenden Medienberichten, allen voran der seriösen "The Times", wollte der FC Fulham den Niederländer haben. Dieser soll aber abgesagt haben.

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Demnach wird Slot nicht der Nachfolger von Marco Silva, der seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängerte und mit der Mourinho-Nachfolge bei Benfica in Verbindung gebracht wird.

Abseits dessen gab es bereits reges Interesse von Ajax Amsterdam. Diese haben zwar mittlerweile einen neuen Coach in Michel gefunden, doch auch hier zeigt sich: Arne Slot ist weiterhin am Radar zahlreicher Klubs.

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