ÖFB-Training ohne David Alaba

Das Samstag-Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft im Harder Stadium in Santa Barbara ist mit Xaver Schlager, aber ohne David Alaba über die Bühne gegangen.

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Schlager, der am Freitag abseits des Teams geübt hatte, machte die Einheit bei trübem Wetter und Temperaturen um 20 Grad zur Gänze mit, Patrick Wimmer absolvierte das Aufwärmprogramm mit seinen Kollegen.

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Alaba blieb aus Gründen der Belastungssteuerung, wie es vom ÖFB hieß, im Fitnesszelt neben dem Platz.