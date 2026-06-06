Wenige Tage vor WM
ÖFB-Training ohne David Alaba
Schlager, der am Freitag abseits des Teams geübt hatte, machte die Einheit bei trübem Wetter und Temperaturen um 20 Grad zur Gänze mit, Patrick Wimmer absolvierte das Aufwärmprogramm mit seinen Kollegen.
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Alaba blieb aus Gründen der Belastungssteuerung, wie es vom ÖFB hieß, im Fitnesszelt neben dem Platz.
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