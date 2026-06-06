TV
Radio
E-Paper
Sport

Wenige Tage vor WM

ÖFB-Training ohne David Alaba

ABD0021_20260606 - SANTA BARBARA - USA: Marko Arnautovic (AUT) und Spieler des österreichischen Nationalteams am Samstag, 06. Juni 2026, während eines Trainings des ÖFB Nationalteams in Santa Barbara. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH
© APA/GEORG HOCHMUTH
Das Samstag-Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft im Harder Stadium in Santa Barbara ist mit Xaver Schlager, aber ohne David Alaba über die Bühne gegangen.
OE24 auf Google bevorzugen

Schlager, der am Freitag abseits des Teams geübt hatte, machte die Einheit bei trübem Wetter und Temperaturen um 20 Grad zur Gänze mit, Patrick Wimmer absolvierte das Aufwärmprogramm mit seinen Kollegen.

Auch interessant

So buhlen Politiker um unsere WM-Fußballer

WM-Streit um den Iran eskaliert völlig

Schwerer Rückfall für unseren Auftaktgegner Jordanien

Alaba blieb aus Gründen der Belastungssteuerung, wie es vom ÖFB hieß, im Fitnesszelt neben dem Platz.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mörder früher geimpft als Justizwache

Lennart Karl: "Es tut unbeschreiblich weh"

Kraft springt zum Auftakt aufs Stockerl

ÖFB-Training ohne David Alaba

Trainer-Wirbel um Jürgen Klopp bei Real Madrid

Spektakuläre Wende im Poker um Leon Goretzka (31)

Euro tendiert im frühen Handel etwas höher

Mann stirbt während Flug

Bayern-Knall um Konrad Laimer – noch vor der WM

Börse Tokio schließt leichter