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2:1-Sieg gegen USA

DFB mit erfolgreicher WM-Generalprobe

CHICAGO, ILLINOIS - JUNE 6: Kai Havertz of Germany score the first goal during International Friendly match between United States and Germany at Soldier Field in Chicago, Illinois, United States on June 6, 2026. (Photo by Jacek Boczarski/Anadolu via Getty Images)
© Anadolu via Getty Images
Deutschland bezwang USA in Chicago 2:1.
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Die Deutschen legten gegen WM-Gastgeber USA im Soldier Field in Chicago einen Traumstart hin, der ungedeckte Florian Havertz traf schon in der 2. Minute per Kopf nach einer Freistoßflanke von Joshua Kimmich. Nach teils sehr starkem Regen gelang Antonee Robinson (37.) sehenswert der Ausgleich, er versenkte einen Volley nach einem weggeköpfelten Ball unter der Latte. Chancen auf einen Doppelschlag ließ Christian Pulisic aus.

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Nach dem Seitenwechsel avancierte mit Leroy Sane (57.) jener Akteur zum Matchwinner, der vom verletzungsbedingten WM-Ausfall von Lennart Karl profitierte und sich von Beginn an versuchen durfte. Havertz hatte die Vorlage geliefert. In der Nachspielzeit gab es auch hier eine Rudelbildung, Spieler beider Teams kamen aber mit Gelben Karten davon. DFB-Goalie Manuel Neuer fehlte noch immer wegen seiner Wadenblessur, er sah den neunten Sieg seines Teams in Folge sowie den 600. in der DFB-Geschichte von der Bank aus.

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