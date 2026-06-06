Nach Tätlichkeit: Portugal-Star droht WM-Sperre

Portugals Fußball-Nationalteam hat den vorletzten Test vor dem Start in die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada erfolgreich bestritten.

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Superstar Cristiano Ronaldo und Co. behielten am Samstag in Oeiras gegen Chile mit 2:1 (0:0) die Oberhand. Sorgenfalten gibt es aber trotzdem, wegen einer möglichen Sperre von Rafael Leao. Der Stürmer hatte nach einer Rudelbildung, wie der Chilene Ivan Roman, kurz vor der Pause wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen.

Leao hatte zuvor für die deutlich überlegenen Gastgeber auch das Aluminiumgehäuse getroffen (9.). Nach der Pause spitzelte der zur Pause für Ronaldo eingewechselte Goncalo Guedes (58.) den Ball nach Zuspiel von Ruben Neves am chilenischen Tormann vorbei.

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Mittelfeldspieler Bruno Fernandes (75.) machte mit einem Schuss aus rund 20 Metern alles klar. Den nicht für die WM qualifizierten Chilenen gelang in der Nachspielzeit durch Lucas Cepeda (92.) zumindest noch eine Ergebniskosmetik.