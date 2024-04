Paukenschlag: Robert Zadrazil geht als CEO der Bank Austria

Benkos Goldenes Quartier: Bank Austria zahlte 299 Millionen Euro Die Signa Prime will Luxus-Immos verkaufen - darunter das Goldene Quartier in Wien. Diese Top-Immobilie finanzierte die Bank Austria mit 299 Millionen Euro, also zu 94 % (!). Die Signa hatte Ende 2022 nur Eigenmittel von 6%.