Vor WM: Argentinien besorgt um Messi

Lionel Messi wird wohl rechtzeitig für die am Donnerstag beginnende Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada fit.

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Der 38-jährige Superstar ist rund zwei Wochen nach seiner Muskelverletzung ins Mannschaftstraining von Titelverteidiger Argentinien eingestiegen und könnte in den abschließenden zwei Testspielen zu Kurzeinsätzen kommen. Schlechte Nachrichten gab es bei Österreichs Gruppe-J-Gegner aber auch, Verteidiger Leonardo Balerdi verpasst die Endrunde wegen einer Verletzung.

Messi hatte sich am 24. Mai in einem Meisterschaftsspiel seines Clubs Inter Miami eine Muskelverletzung zugezogen. Am Freitag absolvierte der 38-Jährige erstmals wieder Teile der Trainingseinheit mit der Mannschaft. "Leo macht gute Fortschritte. Er trainiert nicht mehr separat. Er verbessert sich deutlich und könnte sogar für ein paar Minuten an einem der Vorbereitungsspiele teilnehmen. Es geht ihm viel besser, und das beruhigt uns", erklärte Teamchef Lionel Scaloni.

Argentinien testet am Samstag Ortszeit (Sonntag 2.00 Uhr MESZ) in College Station/Texas gegen Honduras, die WM-Generalprobe erfolgt am Dienstag in Alabama gegen Island. Das Auftaktspiel des Weltmeisters steigt am 16. Juni in Kansas City gegen Algerien. Gegen die ÖFB-Auswahl geht es am 22. Juni in Arlington. Bei all diesen Partien nur Zuschauer ist Balerdi. Der 27-jährige Innenverteidiger von Olympique Marseille, der bisher elfmal im Teamdress zu sehen war, muss aufgrund einer Muskelverletzung in der rechten Wade passen. Das bestätigte der argentinische Verband am Samstag.