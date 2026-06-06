TV
Radio
E-Paper
Business

Von AAA auf AA

Morningstar stuft Österreichs Rating runter

Toronto, Ontario, Canada: DBRS Morningstar tower in downtown Toronto. Morningstar DBRS is a global credit rating agency formed in 2019 through the acquisition of Dominion Bond Rating Service (DBRS) by the independent investment research firm Morningstar, Inc. As the world's fourth-largest rating agency, it provides independent credit opinions, research, and ratings for corporate and sovereign issuers, financial institutions, and structured finance products. The firm is registered as a Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) in the United States and is regulated by the European Securities and Markets Authority (ESMA). It serves as a primary alternative to the "Big Three" agencies, currently rating approximately 4,000 issuers and 60,000 securities worldwide.
© Getty Images
Morningstar hat als letzte große Ratingagentur Österreich die Bestnote - das AAA-Rating - entzogen.
OE24 auf Google bevorzugen

Morningstar begründete die Entscheidung mit anhaltend hohen Budgetdefiziten, berichtete die Tageszeitung "Die Presse" (Sonntag-Ausgabe). Daher senkte Morningstar DBRS die Bewertung von "AAA" auf "AA". Die Schuldenkennzahlen des Landes hätten sich verschlechtert. Der Ausblick ist "stabil", ergänzte Morningstar.

Auch interessant

EU will Entschädigung für verspätete Fluggäste beibehalten

Musk schließt Mega-Deal mit Google

Achtung vor dieser dreisten Kreditkarten-Abzocke

Morningstar war die letzte der großen fünf Ratingagenturen, die von der Europäischen Zentralbank zur Bewertung von Sicherheiten herangezogen werden, die Österreichs Staatsfinanzen als erstklassig bezeichnete. "Österreich weist höhere fiskalische Defizite auf als vor der Pandemie, was vor allem auf dauerhaft höhere Ausgabenniveaus zurückzuführen ist", begründete Morningstar DBRS die Herabstufung. "Trotz der Konsolidierungsbemühungen der Regierung wird Österreichs Schuldenquote langsam weiter steigen." Österreich galt jahrzehntelang als einer der bestbewerteten Schuldner Europas.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bosse-Beben bei Netflix

Achtung vor dieser dreisten Kreditkarten-Abzocke

Fußball-WM: Was im Job erlaubt ist

HOFER baut gesundes Sortiment aus

EU will Entschädigung für verspätete Fluggäste beibehalten

Arbeitnehmervertreter gegen WKÖ-Bosse

DARUM stürzt der Goldpreis jetzt ab

Musk schließt Mega-Deal mit Google

Die Wahrheit über die Supermarkt-Preise

Morningstar stuft Österreichs Rating runter