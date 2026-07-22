Prämie
Neuer 500-Euro-Bonus fließt ab sofort
Die Bundesregierung hat steuerliche Anpassungen auf den Weg gebracht, von denen viele Beschäftigte in Österreich direkt profitieren. Zwischen Juli und Dezember 2026 können Unternehmen ihrer Belegschaft eine Mitarbeiterprämie von bis zu 500 Euro steuerfrei überweisen, wie das Portal "finanz.at" berichtet. Dieser Bonus soll in Zeiten finanzieller Belastungen für zusätzliche Entlastung sorgen und bleibt – wie schon bei ähnlichen Vorgängermodellen – komplett von der Lohnsteuer befreit.
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Gemeinsame Grenze bei 3.000 Euro
Die neue Auszahlung ist allerdings an gewisse Spielregeln geknüpft. Wer vom Arbeitgeber neben der Prämie auch noch eine steuerfreie Gewinnbeteiligung bekommt, muss die genaue Summe im Auge behalten. Beide Beträge dürfen zusammen die Grenze von maximal 3.000 Euro steuerfrei nicht überschreiten. Alles, was über diesen Deckel hinausgeht, muss von den Angestellten ganz regulär versteuert werden.
Wichtige Neuerung beim Feiertagsentgelt
Zudem hat die Regierung eine weitere offene Frage geklärt und die steuerfreie Behandlung von Feiertagsentgelten nun gesetzlich festgeschrieben. Damit reagiert man auf die bisherigen Unsicherheiten rund um solche Lohnzuschläge. Von dieser Nachbesserung profitieren in Zukunft ausdrücklich auch Beschäftigte in der Land- und Forstwirtschaft, wie zum Beispiel Saisonarbeitskräfte.
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