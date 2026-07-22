Razzia in Zentrale der Deutschen Bank

Ermittler durchsuchen einem Medienbericht zufolge die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung.

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Hintergrund seien Ermittlungen zu sogenannten Cum-Cum-Geschäften, berichteten "Business Insider" und "Welt" am Mittwoch. Beamte der Staatsanwaltschaft und der Steuerfahndung seien vor Ort im Einsatz. Eine Stellungnahme der Deutschen Bank lag zunächst nicht vor.

Erst in der vergangenen Woche hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt eine Razzia in einer Filiale der Deutschen Bank an der Frankfurter Taunusanlage bestätigt, sich zu den genauen Hintergründen aber nicht geäußert.