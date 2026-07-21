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Entsetzen an Uni

Studentin tot aufgefunden: Polizei ermittelt

Luftaufnahme von Trier.
© Getty Images
An der Universität Trier herrscht Entsetzen: Nur wenige Tage nach dem Tod eines Studenten wurde eine 29-jährige Studentin tot aufgefunden. Ihre Verletzungen deuten laut Polizei auf ein Tötungsdelikt hin.
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Die 29-jährige Frau war am Sonntag von ihrer Mutter als vermisst gemeldet worden. Einsatzkräfte entdeckten sie kurz darauf leblos in ihrer Wohnung. Die Verletzungen der Frau weisen nach Angaben der Polizei auf ein Tötungsdelikt hin, wie "Bild" berichtet.

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Polizei bittet um Hinweise

Zu möglichen Tatverdächtigen oder einem Motiv gibt es bisher keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen der Behörden laufen auf Hochtouren. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag im Bereich der Nordallee verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Große Trauer auf Campus

Die Universität Trier reagierte zutiefst erschüttert auf den Vorfall. In einer offiziellen Mitteilung heißt es: "Nur wenige Tage nach dem gewaltsamen Tod eines Studenten trifft dieses erneute Ereignis unsere Universitätsgemeinschaft mit voller Wucht".

Zweite Tat binnen Wochen

Erst vergangene Woche war ein 22-jähriger Student nahe dem Universitätsgelände erstochen worden. In diesem Zusammenhang befindet sich derzeit ein 22-jähriger Mann aus Afghanistan als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

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