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Zwillinge an zwei verschiedenen Tagen geboren

Sensation: Diese Zwillinge sind an verschiedenen Tagen geboren
© Universitätsmedizin Halle
Ein seltenes Ereignis an der Uni-Klinik Halle sorgt für Staunen: Die Zwillinge Anton und Mara kamen an unterschiedlichen Tagen zur Welt.
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Die spontane Entbindung fand am vergangenen Wochenende im Universitätsklinikum Halle (Sachsen-Anhalt) statt. Der kleine Anton erblickte am Samstag kurz vor Mitternacht das Licht der Welt. Seine Zwillingsschwester Mara ließ sich hingegen noch etwa eine halbe Stunde Zeit. Sie wurde erst geboren, als bereits der Sonntag angebrochen war.

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Ein verblüffender Zufall im Spital

Wie das Spital am Dienstag bekannt gab, ist ein solcher Fall eine absolute Ausnahme. "Dass Zwillinge mit zwei verschiedenen Geburtstagen geboren werden, kommt nur äußerst selten vor", erklärte Nicole Rostalski, die Pflegerische Klinikleitung der Geburtshilfe und Pränatalmedizin. Die leitende Hebamme ergänzte: "Auch langjährige Kolleginnen können sich nicht daran erinnern, so etwas am Universitätsklinikum Halle (Saale) schon einmal erlebt zu haben."

Mutter und Babys sind wohlauf

Sowohl die Kinder als auch die Mama haben die komplikationslose Geburt gut überstanden und entwickeln sich prächtig. Die nun fünfköpfige Familie, zu der auch ein größeres Geschwisterkind gehört, posierte bereits glücklich für erste Familienfotos. Die Namen der Eltern bleiben dabei zum Schutz der Privatsphäre unveröffentlicht.

"Jede Geburt ist Teamarbeit, bei einer Zwillingsgeburt gilt das ganz besonders”, so Rostalski. Die Hebamme ist sich sicher: „Auch wenn Anton und Mara nun an unterschiedlichen Tagen Geburtstag feiern, verbindet sie ein ganz besonderer Start ins Leben."

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