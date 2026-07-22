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MrBeast feiert seine Traumhochzeit

Thea Booysen und Jimmy Donaldson (MrBeast)
© Instagram
Der weltweit größte YouTube-Star MrBeast hat geheiratet. Gemeinsam mit Partnerin Thea Booysen feierte Jimmy Donaldson eine private Traumhochzeit auf einer Karibikinsel.
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Der 28-jährige YouTube-Star Jimmy Donaldson, bekannt als MrBeast mit über 500 Millionen Abonnenten, hat seine Partnerin Thea Booysen (28) ehelicht. Die frohe Botschaft verkündete das Paar auf Instagram. Zu den Hochzeitsbildern schrieb der Internet-Star: "Ich habe MrsBeast gefunden. Es war der schönste Tag meines Lebens."

Romantische Feier auf Necker Island

Wie das Magazin "People" berichtet, fand die Vermählung auf Necker Island statt, der Privatinsel des US-Milliardärs Richard Branson. Das Paar feierte eine Woche lang zusammen mit rund 70 Freunden und Familienmitgliedern. Neben der Trauung durch einen befreundeten Geistlichen standen Aktivitäten wie Kitesurfen und Schnorcheln auf dem Programm. Damit setzte der YouTuber ein Vorhaben um, das er bereits im Januar 2025 gegenüber dem Magazin angekündigt hatte: "Wir werden irgendwo auf einer Insel feiern, wo wir weit weg von so ziemlich jedem sind."

Zahlreiche Glückwünsche bekannter Prominenter

Die Hochzeitsfotos lösten im Netz große Begeisterung aus und sammelten innerhalb der ersten drei Stunden 2,5 Millionen Likes. Unter den Gratulanten befanden sich unter anderem Schauspielerin Jessica Alba (45) sowie Entertainer Knossi (40), der vor wenigen Tagen selbst seine Partnerin Lia (29) geheiratet hatte.

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Liebesgeschichte begann im Jahr 2022

Thea Booysen und Jimmy Donaldson (MrBeast)
Thea Booysen und Jimmy Donaldson (MrBeast) © Variety via Getty Images

Das Paar lernte sich 2022 bei einem Abendessen in Kapstadt kennen. Donaldson flog bereits wenige Tage nach dem ersten Treffen erneut nach Südafrika, um Booysen wiederzusehen. "Ich wusste innerhalb der ersten Minuten, dass ich sie gern daten würde", erklärte der YouTuber. Auch Booysen zeigte sich damals beeindruckt: "Ich war überrascht, wie bodenständig er war – und wie intelligent." Zu Weihnachten 2024 folgte der Heiratsantrag, ehe nun die Hochzeit im privaten Rahmen stattfand.

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