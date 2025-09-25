Alles zu oe24VIP
MrBeast und „Ted Lasso“ machen jetzt gemeinsame Sache

Hollywood & Youtube

MrBeast und „Ted Lasso“ machen jetzt gemeinsame Sache

25.09.25, 17:22
Teilen

MrBeast trifft Jason Sudeikis: Der YouTube-Gigant und der „Ted Lasso“-Star sind gemeinsam im neuen „Angry Birds“-Film zu sehen

Am Freitag, 29. Januar 2027, soll „The Angry Birds Movie 3“ weltweit in die Kinos kommen. Jason Sudeikis leiht wie schon zuvor dem grantigen, aber liebenswerten Vogel Red seine Stimme. Auch Josh Gad (44), Danny McBride (48) und Rachel Bloom (38) sind wieder dabei.

Ted Lasso

Ted Lasso

© AppleTV+

Neben MrBeast, dessen Rolle noch geheim ist, wirken Emma Myers (23), Keke Palmer (32), Lily James (36) und Walker Scobell (16) mit. Auch Comedy-Stars Tim Robinson (44) und Sam Richardson (41) gehören zur Besetzung.

Mr. Beast
© Getty

Von Schulhof-Hit zum Kinoerfolg

„Angry Birds“ war einst eines der bekanntesten Mobile-Games und erreichte mehr als fünf Milliarden Downloads. Die ersten beiden Filme spielten zusammen über 500 Millionen Dollar ein. In der deutschen Fassung waren bisher Christoph Maria Herbst (59), Musiker Smudo (57) und YouTuber LaserLuca (29) zu hören. Ob sie auch im dritten Teil wieder dabei sind, ist noch offen.

© Sony Pictures Releasing GmbH
 

Mit Hollywood-Stars, bekannten Figuren und dem Debüt von MrBeast setzen die Macher erneut auf den Mix aus Kult und Prominenz.

